Öncüpınar Sınır Kapısı'nda 'bayram' yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Türkiye'de, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi şehirlerde yaşayan Suriyeliler, sabahtan itibaren sınır kapısının önünde toplandı.

Suriye sınırında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle geçen yıldan beri toplu geçişlerin olmadığı Öncüpınar Sınır Kapısı’nda bugün farklı şehirlerden gelen yaklaşık 5 bin Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütlerinden temizlenen Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi bölgelere geçebilmek için bekledi.

Uzun bir aradan sonra bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ülkelerinde huzurlu bir bayram yaşamanın özlemini çekiyor.

Aralarında yaşlıların da bulunduğu sığınmacılar, sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Gümrük kapısında İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından oluşturulan noktada, kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderilmeye başlanan Suriyeliler, sırtlarındaki çantalarıyla yaşadıkları yerlere gitmek üzere yola çıktı.

Aşır yoğunluk nedeniyle kayıt işlemlerini tamamlayamayan bazı Suriyeliler ise ülkelerine geçebilmek için beklemek zorunda kaldı.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri ise 14 Temmuz Cuma günü 17. 00'de tamamlanacak.