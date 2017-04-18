Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de yayınlanan Neden Böyle programında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ortak çalışması olan, uluslararası gözlem misyonunun raporu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Halkoylaması öncesi "hayır" kampanyası yürüttüler"

Türkiye'nin, seçim süreçlerinde AGİT gibi uluslararası örgütlerle her zaman iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve AKPM tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katıldıklarını ve halk oylaması öncesi "hayır" kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bu sefer gelen heyetin iyi niyetli gelmediğini, ön yargılı geldiğini ve teknik konular haricinde siyasi konulara girdiklerini gördük. Oysa bu heyetin görevi siyasi yorumlar yapmak değil." dedi.

"Ön yargılı oldukları her bakımdan belli"

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK taraftarlarıyla fotoğrafları ortaya çıkan Almanya Sol Parti üyesi Andrej Hunko'nun da heyette bulunduğuna işaret ederek, "Ayrıca gelip Ankara'da 'hayır' kampanyası yapanların içine de katılmışlardır. Bu kesinlikle yasaktır." diye konuştu. Bu durumun kabul edilmez olduğunu heyet başkanına da bildirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Hazırladıkları taslak rapora baktığımız zaman o kadar yanlış teknik bilgiler var ki ön yargılı oldukları her bakımdan belli." dedi.

"Buraya gelip keyfi terörü destekleyici adımlar atamazlar"

Çavuşoğlu, heyetin seçimleri objektif olarak gözlemlemesi için davet edildiğini vurgulayarak, "Ama güvenimizi sarstılar. Bundan sonra bu örgütlerle seçim ve diğer zamanlarda ilişkilerimizi ona göre değerlendiririz, ona göre kararlar alırız." diye konuştu.

"Yani buraya gelip keyfi terörü destekleyici adımlar atamazlar, yorumlar yapamazlar, siyasi haddini aşan yorumlar yapamazlar. Sadece seçimle ilgili teknik gözlemlerini yaparlar." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, AGİT'in raporunun hiçbir bağlayıcılığı ve yaptırımı olmadığını bildirdi.