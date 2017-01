On binlerce kişiye Avrupa imkanı

ÖZEL HABER- Avrupa Birliği’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği Erasmus + programıyla genç yaşlı on binlerce kişi yurt dışına gitme şansını elde ediyor.



Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı’nın bir kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla yürütülen programdan ülkemizde de on binlerce kişi yararlanıyor.

Ulusal Ajans, bu programlarla vatandaşların Avrupa ülkelerinde eğitim, staj ve gönüllü faaliyetlere katılmasına imkan sağlarken, hiçbir ticari amaç gütmeden projelere hibe desteği de sağlıyor.

Erasmus+ nedir?

Erasmus+ Programı, AB’nin eğitim gençlik ve spor alanlarında 2014 ve 2020 yılları arasında uyguladığı bir hibe programı. Bu programlar zaman içerisinde farklı isimler alsa da şuan bizim karşımıza ‘Erasmus+’ adıyla çıkıyor. Erasmus+ çatısı altında birleşen programlar okul, yetişkin, mesleki eğitim, gönüllü eğitim, spor gibi farklı alanlarda 7’den 70’e herkesi bekliyor.

Nasıl katılabilirsiniz?

Erasmus+ programlarına katılabilmek için öncelikle bir projenizin olması gerekiyor. Süreç her yıl bir teklif çağrısıyla başlıyor ve her projeye verilecek farklı hibe miktarları açıklanıyor. En önemli avantajlardan birisi AB hibelerinin doğrudan yararlanacak kişiye veriliyor olması. Bundan dolayı başvurular direkt Ulusal Ajans’a yapılabilir. Ajans doğrudan o projenin sahibi kimse onunla irtibatta kalıyor. Erasmus+’dan herkes yararlanabilir. Türkiye’de yaşayan her kim olursa olsun Erasmus+ programının potansiyel bir yararlanıcısı. Ulusal Ajans, aşçısından terzisine öğretmeninden öğrencisine kadar herkese Avrupa’nın kapılarını aralıyor. AB komisyonu tarafından ajansın temel görevi, Türk vatandaşlarının programlardan yararlanabilmesi için hibe şeklinde finansal destek sağlamak.

Ücretsiz Avrupa fırsatı için öğrenci olman gerekmiyor!

Türk vatandaşlarına tamamıyla ücretsiz Avrupa fırsatı sunan Türkiye Ulusal Ajansı’nın hiçbir ticari kaygısı yok ve bundan faydalanmak için herhangi bir aracıya da ihtiyaç yok. Ulusal Ajans’ın tek kaygısı programlar doğru uygulansın, projeler faydalı olsun, kullanılabilir hale getirilsin, raflarda kalmasın. Erasmus+ programından yararlanmak için sadece öğrenci olmak gerekmiyor. Program okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler bulunmakta; bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmakta.

Ulusal Ajans engel tanımıyor

Diğer alanlarda olduğu gibi Erasmus+’ta da öncelik alanı mülteciler, engelliler veya ekonomik açıdan dezavantajlı bireyler. Ajans bu bireylerin topluma dahil edilmesi için elinden geleni yapıyor. Bu bireyler Erasmus + ile hem yararlanıcı hem öncelikli hem avantajlı olarak destekleniyor.

Köylerdeki gençlere Avrupa fırsatı

Türkiye Ulusal Ajansı bu projesi ile birçok insan köylerinden çıkıp Avrupa’ya gidebiliyor. Erasmus +’ın en önemli önceliklerinden biri zaten dezavantajlı bölge ve kişilere ulaşmak. Örneğin, mahallesinden dahi dışarıya adım atmamış bir kişi Van’ın, Bingöl’ün bir köyünden çıkıp doğrudan Madrid’e gidebiliyor.

800 milyon avroluk kaynak

1 Ocak 2014 tarihinde uygulanmaya başlanan Erasmus+ Programı’nın 2014-2020 dönemi için toplam bütçesi 14,7 milyar Avro ve bu rakamın yaklaşık 800 milyon Avro’luk kısmı ülkemiz için ayrılmış durumda. Erasmus+ Programı kapsamında her yıl yaklaşık 55 bin vatandaşımız kurumlarınca gerçekleştirilen projeler aracılığıyla eğitim, staj, gönüllülük, kurumsal işbirlikleri amacıyla yurt dışına gidiyor. Bunların yaklaşık 15 binini eğitim ve staj amaçlı giden yükseköğretim öğrencileri oluşturuyor.

Kaç kişi yararlandı?

2004-2016 arasında yaklaşık 100.000 proje başvurusu gerçekleşti. 900 milyon avro hibe desteği ile 400 bin yurtdışı hareketliliklere katılan yararlanıcı var.

Avrupa’da açık ara önde

Erasmus+ programının uygulanmaya başlandığı 2014 yılı başından itibaren Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa’da en çok proje başvurusu alan ajans. Başkanlık 2016 yılında, Ülkemiz 33 ülke içinde tüm başvuruların %18’ini alarak “tüm ulusal ajanslar içinde en fazla başvuru alan ajans” olma unvanını koruyor.

Herkesin şansı var

Programın Türkiye sorumluları şimdiye kadarki hedefin gidenle geleni dengelemek olduğunu ama buna olan ihtiyacın daha da çoğaldığının altını çiziyor. Türkiye'nin her yerinden katılım olmasını istiyorlar. Yani programlar için herkesin şansı var. Programlara ilişkin ayrıntılı bilgililere www.ua.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mina Şen/TRT Haber