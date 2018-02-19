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Buradasınız : » » Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı

FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluklarının devam etmesine karar verildi.

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Ömer Halisdemirin şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı dava, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilerek 19 Mart'a ertelendi.

Davanın bugünkü celsesinde sanıklar savunmaları alındı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz ile karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi ve kızı, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Mahkeme sanıklar hakkındaki ara kararını açıkladı.

Sanıkların tutukluluklarının devam etmesine karar verildi.

Dava 19 Mart 2018 saat 09.30'a ertelendi. Sonraki celse Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek.

Kaynak: TRT Haber/ AA

Etiketler: ömer halisdemir
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