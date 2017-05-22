'Öldürülen 2 DEAŞ'lı, AK Parti kongresine saldıracaktı'

Ankara'da iki gün önce önemli bir operasyon yapıldı. 2 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. O operasyonun ayrıntılarını Ankara Valisi Ercan Topaca anlattı. Etkisiz hale getirilen iki DEAŞlının AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi dahil olmak üzere farklı saldırılar planlandıkları belirlendi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, dün öldürülen iki DEAŞ'lı teröriste İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle ulaşıldığını belirterek, "Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı" dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, düzenlediği basın toplantısında dün 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi. Topaca, "İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle bu 2 teröriste ulaşıldı. Kişilerin parmak izi kaydı olmadığı için henüz kimlik tespiti yapılamadı. Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı. Aynı anda birden fazla eylem planlamış olabilirler" şeklinde konuştu.

Topaca, teröristlerin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki evi ise sahte kimlikle kiraladıklarını ifade etti.