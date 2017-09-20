'Okul servislerinin yeni yönetmeliği için 3 bakanlık çalışıyor'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okul servislerine yönelik çalışmada gelinen noktaya ilişkin soruya Arslan, servislerle ilgili Servis Taşıma Yönetmeliği'nin hem öğrenci hem de çalışanları taşıyan servisler için geçerli olduğunu söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, araçlar, araç sürücüleri ve hosteslere yönelik kriterler, İçişleri Bakanlığının servis araçlarının denetlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının ise okul idareleri ile okul aile birliklerinin bu işin içinde nasıl yer alacağına ilişkin düzenleme yaptığını anlatan Arslan, üç bakanlığının ortak yürüttüğü bu alanda denetimlerin sağlıklı olması, herhangi bir aksaklık ve eksiklik yaşanmaması adına görev paylaşımı içinde tek merkezden hareket ediliyor gibi servislerin denetlenmesi, öğrencilerin taşınması için titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Arslan, cuma gününe kadar sürecek söz konusu çalışmanın tamamlanmasının ardından bakanlar seviyesinde konu ele alınarak nihai halin verileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Amacımız geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz eğitimlerine giderken, insanlarımız işlerine giderken en iyi servis hizmetleri alabilsinler. Herhangi bir eksiklik yaşanmasın, bu hizmetleri veren araçların sahip olması gereken donanımlar ve şartları sağlayıp sağlamadıklarını çok ince ayrıntısına kadar denetleyebilelim. Bunları kullanacak sürücülerin de belli şartları sağlaması. Özellikle mevcut yönetmelikte daha önce cinsel istismar suçu ve uyuşturucuda ceza alıp affa uğramış olsalar dahi bunların görev yapamayacakları zaten vardı. Yeni yönetmelikle ilgili ise üç bakanlık üzerinde çalışıyoruz. Nihai şeklini verdikten sonra hem sahada uygulayacağız hem de sizlerle paylaşacağız. Bunu biz çok önemsiyoruz. Önemseme sebebimizi de geleceğimizin teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirirken istiyoruz ki okul aile birlikleri, okul idareleriyle, kolluk kuvvetleriyle birlikte denetlediğimiz, kontrolünü yaptığımız sağlıklı işleyen bir sistemi kuralım. Burada velilerimizi de mağdur etmeyelim. Elbetteki gerekli şartları yerine getirerek herhangi bir eksiklik, aksaklık meydana getirmeden bu işi yapan servis araçlarımız ve onların sahipleri ile sürücüleri de mağduriyet yaşamasın."

Arslan, ülke genelinde milyonlarca öğrencinin servislerle taşındığını dile getirerek, tek bir öğrencinin burnunun kanamasının, mağduriyet yaşamasının kabul edilebilecekleri bir durum olmadığını kaydetti.

Kısıtlı imkanlarla çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan velilerin de kendileri için önemli olduğuna işaret eden Arslan, velilerin de herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamasını istemedikleri için üç bakanlık olarak yaptıkları çalışmayı sonuçlandıracaklarını ve çok daha iyi ve güvenli çalışan, denetlenen bir sistemi oluşturulacağını bildirdi.

Arslan, yönetmelikle inisiyatif tanınan okul aile birliklerinin servisçilerden bağış aldığının anımsatılması üzerine de sistemin sağlıklı işlemesi için aile temsilcilerinin de sürece dahil edildiğini söyledi.

Velilerin haklarının istismar edilmediği bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Arslan, "Çocukların servislerle en iyi şeklide taşınması konusunda gereken kriterleri biz koymuşken, birilerinin bunu uygulamamasına izin vermeyeceğiz. Sahada olabilecek istismarları engellemek amacımız. Burada birileri bir yanlışlığın içinde olabilecekse, onun da engelleneceği düzenleme yapıyor olacağız. İstismar alanlarını kapatmış olacağız. Valilikler ve kolluk kuvvetleriyle istişarede bulunuyoruz ki uygulamada aksaklık yaşanmasın, binde bir de olsa buna tevessül edecek birileri olursa bunların da önünü kesmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Servis sağlayıcıları uyardık"

İntiharlara neden olduğu iddia edilen internet oyunun engellenmesi için çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine de Arslan, bu oyunda zararlı içerikler bulunduğunu, oynayanların zarar gördüğünü ve çocukların psikolojisinin bozulması dahil birçok olumsuz sonuçlar doğurduğunu bildiklerini söyledi. Bu tür oyunların yasaklanabileceğine dikkati çeken Arslan, ancak bu oyunda kişilerin birbiri ile irtibat kurup link oluşturması nedeniyle müdahalede bulunulamadığını anlattı. Arslan, internet servis sağlayıcıların bu tip zararlı içerek içeren oyunları oynatmaması için zaten düzenleme olduğunu ve bu konuda onları tekrar uyardıklarını ifade etti. Fiilen sahada bu oyunun nasıl engellenebileceği noktasında da BTK ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün birlikte çalışma yaptığını bildiren Arslan, "Amacımız bu tip oyunlarla karşılaşacak çocuklarımızın, servis sağlayıcılardan başlayarak bu oyunu oynamasının engellenmesi. Velilerden de istirhamımız, bu tip oyunların oynandığını, bu tip oyunların oynatıldığını duyarlarsa, bu konuda gerekli bildirimleri yapmaları. Topyekun mücadele ile bu tip zararlı içerik içeren oyunları da engellemiş oluruz." dedi.