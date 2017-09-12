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Okul servis araçları yıl bolunca denetlenecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Trafik Güvenliği Çalıştayı'na katıldı. İki bakanın da gündeminde servis araçları vardı.

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Okul servis araçları yıl bolunca denetlenecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'da katıldı. İki bakanın da gündeminde son günlerde basında sıkça yer alana okul servis araçları vardı.

Uyuşturucu ve çocuk istismarı suçlarından hüküm giyenlerin servis personeli olamayacağını söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Öğrenci taşıyacak araçlarda, özel izinli taşıt olması şartı aranmaktadır" dedi.

Arslan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Okul servis araçlarının hangi şartlar altında kiralanabilecek düzenlenmiş yeni okul servis aracı işleten kişi ile anlaşma yapılması halinde dahi taşıma yapılacak taşıtların okul servis aracı olması gerektiği taşıt servis firması sahiplerinde ilgili yönetmelikteki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi açıktır. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde öğrenci taşıyacak araçların özel izinli taşıtlar olması şartı aranmaktadır ayrıca servis şoförü ve rehber personel olunabilmesi için uyuşturucu ile ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasa dahi hüküm giymemiş olması bir zorunluluktur ve bu konuda gerek bakanlıklar olarak gerek kolluk kuvvetleri olarak her türlü denetim yapılmakta.”

Okul servis araçlarının, yıl boyunca, yoğun ve sürekli denetimden geçirilmesinin önemine işaret eden ve trafik güvenliği için eğitimin şart olduğuna vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarından evlerine evlerinden okullarına güvenli bir trafik ortamında gidip gelmelerini sağlamak için trafik güvenliğinin tüm paydaşlar için herkes için eğitim şarttır. Eğitim çalışmalarının yanında yoğun ve sürekli denetimlerin yapılması, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen okul servis araçları ve sürücüler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması hatta gerekli hallerde araçların trafikten men edilmesi ve uygulamanın tüm eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülmesi öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem arzetmektedir." şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Arslan, Trafik Güvenliği Çalıştayı
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