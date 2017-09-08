  • 08 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Okul bahçesindeki servisçi kavgasıyla ilgili yeni gelişme

Okul bahçesindeki servisçi kavgasıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Ümraniye'de, bir ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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Okul bahçesindeki servisçi kavgasıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Ümraniye'de, bir ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kavganın ardından gözaltına alınan 5 kişinin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık 1 kişiyi serbest bırakıtı., 4 kişiyi is tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 1 kişiyi "kasten öldürmek", 1 kişiyi ise "silahla kasten yaralamak" suçlarından tutukladı.

Biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Ümraniye'deki bir ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmış, yaralılardan Cüneyt Elik kurtarılamamıştı. 

Etiketler: İstanbul, servisçi kavgası, ümraniye, ilkokul kavga
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