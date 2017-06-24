  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Öksüz'ün serbest bırakılması' zanlılarından ikisi Bylock'çu çıktı

Öksüz'ün serbest bırakılması' zanlılarından ikisi Bylock'çu çıktı

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili iddianamedeki zanlılardan 2'sinin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

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Öksüzün serbest bırakılması zanlılarından ikisi Bylockçu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili iddianamedeki zanlılardan 2'sinin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanarak Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, zanlılardan Kenan Gülbay ve Murat Bayrak'ın ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde eski ekipler amiri olan Gülbay'ın 26 Eylül 2014'te ByLock programını yüklediğinin belirlendiği vurgulanan iddianamede, Gülbay'ın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.

İddianamede, Gülbay'ın 2013'te FETÖ yöneticilerinden, emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ile de görüştüğü ifade edildi.

Şüphelilerden Murat Bayrak'ın da 23 Kasım 2014'te telefonuna ByLock yüklediğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, Bayrak'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı. AA

Etiketler: fetö, adil öksüz
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