  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi iddialarına açıklama

Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların hastalardan para aldığı iddialarını içeren haberler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi iddialarına açıklama

Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların hastalardan para aldığı iddialarını içeren haberler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Medyada 'Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Skandal' başlığıyla yer alan ve doktorların hastalardan para aldığı iddialarını içeren haberler üzerine İstanbul Beyoğlu Genel Sekreterliği Denetim Hizmetleri Birimince inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Hastanesi
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