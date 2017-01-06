'Ok yaydan çıktı, temizleyene kadar yola devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı bir yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık." dedi.

Erdoğan, Şanlıurfa Rabia Meydanı'nda toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, dün İzmir'de terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diledi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen silah ve mühimmatların, teröristlerin büyük bir katliam için geldiklerini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın aldığı sıkı güvenlik önlemleri sayesinde teröristler hedeflerine ulaşamadan, kontrol noktasında durdurulmuş ve büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Maalesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin bu musibetlerin üstesinden mutlaka geleceğinden herkesin emin olmasını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dün İzmir'de teröristin üstüne aslanlar gibi atılan ve onu etkisiz hale getirirken kendisi de şehadete koşan polisimizi gördünüz değil mi? Ne diyor şair, 'İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.' Bu ülkede İzmir'deki polisimiz gibi 79 milyon hatta 80 milyon kahraman var. İşte kahramanlar diyarı, işte Rabia Meydanı. Bu ülkede tek başına darbecilere karşı kök söktüren Ömer Halisdemir'ler var, bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter? Türkiye, tarihin en güçlü devlet-millet bütünleşmesini sağlamış olarak Allah'a hamdolsun yoluna devam ediyor. Hem ülkemizin içinde bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri hem de sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053'e de ulaşacağız, 2071'e de ulaşacağız. Ama bunun için ben şimdi buradan sizlere sesleniyorum: Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

'Vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye'den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil'de, aynı şekilde Güneydoğu'da nerede PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun, bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyecekler. Benim vatandaşımın huzurunu kaçıranlar bunun bedelini ödeyecekler." diye konuştu.

'Ok yaydan çıktı, temizleyene kadar yola devam edeceğiz'

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye'nin sahaya girip bu örgütü süpürmeye başlamasıyla ortaya dökülüverdi. Daha düne kadar bize 'Niye bu örgütle mücadele etmiyorsun' diyenler, bugün karşımıza dikilip ne diyorlar biliyor musunuz? 'Daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın.' Yok öyle şey, bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz."

'Bu ülkeyi yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Onun için diyoruz ki bu ülkeyi, bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."