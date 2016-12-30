Başbakan Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yıldırım, Anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurula getirildikten sonra bir değişikliğe uğrayıp uğramayacağına dair yöneltilen bir soruya , "Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz." diye konuştu.

'İnşallah kalıcı bir barışa dönüşür'

Suriye'deki ateşkesle ilgili de Yıldırım, "İnşallah bu ateşkes kalıcı bir barışa dönüşür, daha fazla masum, sivil, çocuk ölümünün önüne geçilir. 2017 bölgeye huzur, barış, kardeşlik getirir." dedi.

Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, koalisyon güçleri, teröre bulaşmamış, terörün yanında olmayan, barışın, kardeşliğin ve huzurun yanında olan herkes bu sürecin bir parçasıdır. Bundan sonra inşallah kalıcı hale gelirse bu ateşkes, siyasi çözüm süreci başlayacaktır. Siyasi çözümde de orada ülke için kim gayret ettiyse, kim çalıştıysa, terör faaliyeti içerisinde bulunmayan bütün gruplar bir araya gelecek, el sıkışacak, helalleşecek ve bundan sonra ülkelerinin geleceği, halklarının refahı için ellerini taşın altına koyacak, sorumluluk alacaktır."

'OHAL'le ilgili karar 15 gün içerisinde gündeme gelecek'

Başbakan Yıldırım, OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili, "OHAL'le ilgili karar, önümüzdeki 15 gün içerisinde gündeme gelecek, o zaman paylaşırız." diye konuştu.

'Nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız'

Terörle mücadele konusunda Başbakan Yıldırım, "Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse orada, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız, enselerindeyiz. Bu işin şakası yok. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenlik içinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa gece gündüz, kış kıyamet demeden arkadaşlarımız, büyük bir vatanseverlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor." dedi.