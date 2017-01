'OHAL'in uzatılması doğru ve yerinde bir karardır'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Henüz FETÖ'nün devletten arındırılması sonlandırılmamıştır. FETÖ'nün ve bütün terör örgütlerinin devletin içinden arındırılmasını sağlayana kadar OHAL uygulamasına ihtiyacımız var." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerine hükümet adına konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar sürdüğü için OHAL uygulamasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Bütün terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Kurtulmuş, 2015 yılının temmuz ayından itibaren tarafı ne olursa olsun, hangi gerekçeyle hareket ederse etsin, hangi toplumsal kesimi hedef seçmiş olursa olsun, hangi eylem türünü benimsemiş olursa olsun ortak hedef olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milleti hedef alan bir terör saldırısıyla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu terör örgütleri eş zamanlı olarak Türkiye'yi tehdit altında tutmaya devam ediyorlar. Sadece yaşadığımız son dört terör olayını bir kere daha gözden geçirirsek Türkiye'nin ne büyük bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu ve bu tehdidin nasıl artarak devam etmekte olduğunu görürüz. Bunlardan birisi Beşiktaş saldırısıdır, birisi Kayseri saldırısıdır, bir diğeri Rus Büyükelçisi'ne yapılan saldırıdır, en sonuncusu da maalesef Ortaköy'de yılbaşı gecesi yapılan saldırıdır. Bu saldırıların her birisinde kullanılan terörist yöntemler farklıdır, bu saldırıdaki her bir terör örgütünün kimliği farklıdır, bu saldırıda hedef alınan kitlelerin her birisi de farklı farklı kitlelerdir ama Allah aşkına bana söyleyebilir misiniz, Ortaköy'deki saldırının hedefiyle Kayseri'deki saldırının hedefi arasında ne fark vardır? Hepsinin hedefi bu aziz milletimizdir, vatanımızdır, ülkemizin birliğidir, ulusal güvenliğimizdir ve Türkiye'nin geleceğidir. Onun için bu saldırının Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırı olduğunu, bu saldırılara karşı milletçe yekvücut olarak durmamızın mecburi olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Özellikle son Ortaköy saldırısı üzerinden daha önceki terör saldırılarında verilen mesajlardan başka farklı mesajlar da verilmek isteniyor. Bunlardan birisi, 'Biz 2017 yılında da milletin başına bela olmaya devam edeceğiz' deniliyor. Biz de çok açık söylüyoruz; hangi terör örgütü olursa olsun, arkasında kim olursa olsun, motivasyonları ne olursa olsun biz de 2017 yılında bütün terör örgütleriyle mücadele etmeye kararlıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"Gönlümüz arzu eder ki OHAL'i gerektiren gerekçeler bir an evvel ortadan kalkar"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Kurtulmuş, hiçbir hükümetin olağanüstü halin devam etmesini istemeyeceğini dile getirdi.

Kurtulmuş, hele AK Parti gibi sayısal çoğunluğuyla istediği yasayı çıkarma gücüne sahip bir iktidarın OHAL'e başvurmasının, "bunu kullanarak, yapamadığı bazı şeyleri yapması" anlamında olmadığını söyledi.

OHAL'in, devletin milli güvenliği bakımından gerekli ve zorunlu olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bir müddet daha uygulamayı sürdürüp bunun gerekçelerini ortadan kaldırdıktan sonra yollarına devam edeceklerini anlattı.

"Gönlümüz arzu eder ki OHAL'i gerektiren gerekçeler bir an evvel ortadan kalkar ve Türkiye'de OHAL'in devam etmesine gerek kalmaz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, OHAL uygulamaları içerisinde güvenlik ve özgürlük dengesine dikkat ettiklerini, kılı kırk yararak, vatandaşların günlük hayatını etkileyecek hiçbir uygulamanın olmasına müsaade etmediklerini anlattı.

"OHAL'in 3 ay daha uzatılması doğru ve yerinde bir karardır"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "OHAL'in 3 ay daha uzatılması doğru ve yerinde bir karardır. 3 açıdan doğrudur. Birincisi, anayasaldır, anayasal dayanağı vardır. Bu anayasal dayanak, doğru ve yerinde bir şekilde kullanılmaktadır. İkincisi, bir meşruiyet zemini söz konusudur. Meşruiyet zemini ülkemizin milli birliğinin, beraberliğinin sağlanması, kamu düzeninin, devlet düzeninin korunması ve bu alandaki gerekli adımların atılabilmesi için kamu yönetimine ilave desteklerin verilmesidir. Üçüncüsü ise, somut bir zarurete dayanıyor." diye konuştu. AA