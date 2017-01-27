‘OHAL’de sorun yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi Obama'dan devralan ABD Başkanı Donald Trump ile başta Ortadoğu ve FETÖ konusu olmak üzere Türkiye - ABD ilişkilerini değerlendireceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin NATO ülkesine yakışır bir dayanışma içinde olmaları gerektiğini belirtti.

Afrika dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkeleriyle ilişkileri değerlendirdi, meselenin sadece ekonomik olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Afrika’daki bu ülkelere yaptığımız ziyaretler, ilişkileri geliştirmenin yanı sıra FETÖ ile mücadele açısından da önemli. Bu bakımdan da ciddi bir adım teşkil ediyor. Zira buralar, FETÖ’nün Afrika’daki önemli yapılanma merkezleri, yapılandıkları en önemli yerlerden biri de Güney Afrika. İnşallah oraya da gideceğiz.” dedi.

'Trump ile gecikmeden görüşmeliyiz'

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından da fazla gecikmeden bir araya gelmeyi beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüştüğümüzde ele alacağımız en önemli konuların başında, Türkiye - ABD ilişkilerini gerçekten stratejik anlamda yeniden bir değerlendirmesini yapmak yer alıyor. Bir diğer önemli konu Ortadoğu meselesidir. İki NATO ülkesiyiz ama Ortadoğu meselesinde iki NATO ülkesine yakışır bir dayanışma içinde olduğumuz da söylenemez. FETÖ’nün ele başıyla ilgili konu da görüşmede kritik yer alacak. Yüz yüze yapacağımız ikili görüşmelerimizde elbette bu konu da gündeme gelecektir. Bu meselenin görüşeceğimiz en önemli konulardan biri olacağı muhakkak. Arzumuz, bu işin bir an önce neticelendirilmesidir. Verdiğimiz dosyaların, klasörlerin akıbetini soracağız, şu anda soruşturulmakta olan dosyaları da göndermeye devam edeceğiz.”

'Süreci meydanlar belirler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümette ya da parlamentoda seçimi erkene almak şu anda söz konusu değil. Asıl olan şey milletimizin buradaki kararlılığı. Bence milletimizin kararını görmemizde çok büyük fayda var. Bunu gördükten sonra bunların değerlendirmesi de yapılabilir. Burada yine meydanlara saygı duymak, meydanların dilini hep birlikte takip etmek de fayda var.” dedi.

CHP’nin yasa teklifini Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi

Erdoğan, “Bir defa ana muhalefet partisinin tek müracaat kapısı Anayasa Mahkemesi. Millete gitmeyi hiçbir zaman tercih etmiş değil. Parlamentoda meydan okudu, hodri meydan dedi. Hodri meydan dediysen niye Anayasa Mahkemesine koşuyorsun? Demokreside yol halktır, milli iradedir." ifadesini kullandı.

Referanduma OHAL ile gidilmesinin bir sorun teşkil etmediğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz iktidara gelmeden önce de OHAL vardı” diyerek, o seçimin de OHAL ortamında yapıldığını hatırlattı.

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve faiz kararı

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliği de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faizi artırmak, kuru da enflasyonu da olumsuz istikamette etkiler. Hatta ben özellikle faizde, taban tavan meselesinin dahi kaldırılmasını, sadece politika faizinin kalmasını savunan birisiyim. Hep söylüyorum faizle enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebeptir, enflasyon neticetir. Kur baskısından kurtulmak için yerli paraya geçmek şarttır. Rusya, Çin ve İran ile bu konuda anlaştık.” diye konuştu.