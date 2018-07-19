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OHAL uygulaması sona erdi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması sona erdi.

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OHAL uygulaması sona erdi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 3 aylık sürelerle uzatılan OHAL, 18 Temmuz 2018 itibarıyla sona erdi.

OHAL kapsamında bugüne kadar yayımlanan 32 Kanun Hükmünde Kararname ile 125 bin 800 kişi meslekten ihraç edildi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 446 bin kişi hakkında işlem yapıldı.

7 kez uzatılan OHAL uygulaması 2 yıl sürdü.

Kaynak: TRT Haber

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