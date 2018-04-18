  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » OHAL tezkeresi TBMM'de kabul edildi

OHAL tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

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OHAL tezkeresi TBMMde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.

Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamanın ardından birleşime ara verdi.

Kanser Hastalığının Artmasına Neden Olan Sebepler İle Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Verilen Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmesine geçileceğini kaydeden Aydın, hükümetin yerinde olmaması ve Genel Kurulun gündeminde başka bir iş bulunmaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: AA

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