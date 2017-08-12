  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'OHAL sadece terörle mücadeleyle sınırlıdır'

'OHAL sadece terörle mücadeleyle sınırlıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz." dedi.

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OHAL sadece terörle mücadeleyle sınırlıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz. Hollanda'nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde tamamen gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de benzer yöntemlere başvurmuşlardı. Şimdi aynı taktiği Almanya'nın izlediğini müşahede ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek." dedi.

Erdoğan, "Bu süreçte ülkemize yönelik haksız ve mesnetsiz suçlamalarla yatırımcıların ve turistlerin gözlerinin korkutulmaya çalışılmasının ne siyasi ne de ticari ahlakla izah edilebilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

'Türkiye iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir'

"Büyümeden ihracata, üretimden istihdama tüm ekonomik göstergeler olumlu yönde bir seyri işaret ediyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Turizmde de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor. Bugüne kadar nice badireleri atlatan Türkiye, bu iftira kampanyalarının da üstesinden gelecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli gündeme getirdiği olağanüstü hal, sadece terörle mücadeleyle sınırlıdır. Olağanüstü hal girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yaptığı yatırımların önünü kesmeye değil, onları güvence altına almaya yöneliktir." dedi.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, meyve suyu üretim tesisi, ısparta
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