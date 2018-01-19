OHAL Komisyonu'nda 3 bin 110 dosya hakkında karar

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını inceleyen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna 16 Ocak 2018 tarihi itibariyle 104 bin 657 başvuru yapıldı.

Komisyon tarafından başvurular 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınarak sisteme kaydedildi. Haklarında 695 sayılı KHK ile işlem tesis edilenlerin son başvuru tarihi 21 Şubat 2018, 697 sayılı KHK ile işlem tesis edilenlerin son başvuru tarihi ise 12 Mart 2018.

OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle yapılan kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması, kapatılan kurum ve kuruluşlara dair talep başvurularını inceleyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara ilişkin kararlarını 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren vermeye başladı.

3 bin 110 dosya hakkında karar verildi

Komisyon, başvurulara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaları neticesinde 19 Ocak 2018 itibariyle 3 bin 110 dosya hakkında kararını verdi. Bu kararlar içerisinde başvuru talebi kabul edilenlerin sayısı 40, ret edilenlerin sayısı ise 880 oldu.

206 dava dosyası iş mahkemelerine iade edildi

Komisyon tarafından ön inceleme işlemi neticesinde 206 dava dosyası iş mahkemelerine iade edildi. Bunun yanında 1984 kişi hakkında ön inceleme aşamasında karar verildi.

Ayrıca kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 249.329 tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

Komisyon nasıl çalışıyor?

Komisyonda dosyalar ilk olarak tasnif işleminden geçiriliyor. Başvurucuların valilikler aracılığıyla gelen dosyalarındaki formları, dilekçeleri ve ekledikleri diğer evraklar, hakimler, müfettişler ve uzmanlardan oluşan raportörler tarafından ön incelemeye alınıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edilenlerle ilgili dosyalara, arasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönelik olanların da bulunduğu örgüt irtibatını gösteren belgeler de ekleniyor.

Komisyon, dosyalar üzerinden incelemelerini yaparken ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ilgili kurumlardan isteyebiliyor.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyalar, Menteş'in başkanlığındaki komisyonda gündeme alınacak, başvurunun reddi ya da kabulüne karar verilecek.

Meslekten ihraca dair başvurusu kabul edilen müracaatçının dosyası Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek. Daha sonra ilgili kişinin 15 gün içerisinde statülerine uygun kadro ve pozisyonlara ataması yapılacak.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

TRT Haber