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OHAL Komisyonuna yeni üye atanacak

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı komisyonuna yeni üye atanacağı belirtildi.

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OHAL Komisyonuna yeni üye atanacak

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına getirilen Selahaddin Menteş'in, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından komisyona yeni üye atanacağı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Menteş, Komisyon Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Bunun üzerine, OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin ve kapatılan kurum ile kuruluşların başvurularını değerlendiren komisyonun üye sayısı 7'den 6'ya düştü.

OHAL Komisyonu Başkanlığı görevini ise Başkanvekili Salih Tanrıkulu yürütmeye başladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna önümüzdeki günlerde yeni üye atanacağı bildirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkan
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