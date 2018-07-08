  • 08 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » OHAL Komisyonu'na başvurular 5 Eylül'de sona erecek

OHAL Komisyonu'na başvurular 5 Eylül'de sona erecek

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
OHAL Komisyonuna başvurular 5 Eylülde sona erecek

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem yapılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, elektronik ortamdaki başvurularına ilişkin evrak teslim ve "başvuru alındı" belgesi düzenleme işlemi, 5 Eylül günü mesai bitiminde sona erecek.

Başvuru işlemi, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden alınan başvuru formunun imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesi ve görevli tarafından yapılan onay işlemi ile gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER