  • 20 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.771
    EURO 4.663
  • BIST 116082.27
    ALTIN 162.218
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » OHAL komisyonuna başvuru süreci yarın sona eriyor

OHAL komisyonuna başvuru süreci yarın sona eriyor

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular yarın sona erecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
OHAL komisyonuna başvuru süreci yarın sona eriyor

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 695 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuru süreci yarın tamamlanacak.

Detaylı bilgi ve başvuru formuna "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan, 697 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler ise OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 12 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: khk, ohal komisyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER