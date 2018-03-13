TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "seçim ittifakı" diye nitelendirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde görüşmeler vardı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, OHAL Komisyonu'nun kararları ve buraya yapılan başvurularla ilgili soru üzerine açıklama yaptı.

"OHAL Komisyonu'na 108 bin 100 başvuru yapıldı"

Bakan Abdulhamit Gül, şu bilgileri paylaştı:

"230 personel, 80'i raportör, hakim, uzman müfettiş olmak üzere, 350 bin evrakın tasnif, kayıt arşivleme işlemi tamamlanmıştır ve 107 bin 175'i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111 bin 895 tedbir işlemi gerçekleşmiştir. Bugün itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 108 bin 100'dür ve yine bugün itibarıyla 7 bin 200'ü aşkın başvuru dosyası hakkında karar verilmiştir. Sonuçlanan dosya sayısı dikkate alındığında yine, 100 bin 890 başvurunun da karara bağlanması beklenmektedir."

"Komisyon, 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin ettiği bilgilerle başvuru dosyalarının her birini bireyselleştirerek incelemekte olup gerekçeli kararı yazmaktadır. Haftalık yaklaşık 700-800 civarında başvuru dosyasını karara bağlayacak noktaya gelmiştir ve bu hususta komisyon titizlikle, bağımsızca çalışmalarını devam ettirmektedir. Elbette şu ana kadar bir hazırlık çalışmasıydı ama bundan sonra içtihatlarla, kararlarla daha da olabildiğince komisyonun titizlikle bir an evvel çalışmalarını tamamlamasını bizler de bekliyoruz."

"Türk yargısı bağımsız ve tarafsız bir şekilde, başta 15 Temmuz darbecileri olmak üzere yargılamaları yapmaktadır ve Türk yargısına yönelik bütün haksız töhmetleri ve bu konudaki lekelemeleri, şiddetle bu töhmette bulunanlara iade ediyoruz. Adalet hepimizin adaletidir, yargı Türk milleti adına karar vermektedir."

Mührü olmayan pusulalar geçersiz

Görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, kanun teklifine göre sandık kurulunun mühürlemediği, arkasında sandık kurulu mührü olmayan oy pusulalarının geçersiz olduğunu belirtti.

Yetkili seçim kurullarının gönderdiği ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) filigranı olan oy pusulalarının, arkası sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olsa da geçerli hale getirildiğini anlatan Gül, "Asıl olan mühürdür yani mührün vurulmaması, sandık kurulu tarafından mühürlenmemesi yönünde herhangi bir düzenleme getirilmemektedir" dedi.

"İlçe seçim kurulları 67 suç duyurusunda bulundu"

Gül, sandık kurulunun mührü basmaması ve oy pusulasının arkasını mühürlememesinin suç olduğunu hatırlatarak, son halk oylamasında 30 ilçe seçim kurulunun 67 suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Hiçbir şekilde oy pusulaları mühürlenmesin, sandık kurulları mühür basmasın" diye bir düzenleme getirmediklerini vurgulayan Bakan Gül, her sandık kurulunda partilerin temsilcilerinin yer aldığını hatırlattı.

Adalet Bakanı, "Elbette, eğitilmiş, bilinçli ve siyasal katılımı, demokrasiyi önemseyen oradaki, sandık kurulundaki parti temsilcileri 'Ya, arkadaş, şu pusulaları aldık, bu pusulaların arkasını da mühürlememiz lazım, bu bizim görevimizdir' diyecektir. Birisi unutsa diğeri hatırlatacaktır" diye konuştu.

Abdulhamit Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani sanki kalkıp da biz, 'mühür basılmasın' diye bir kanun çıkarıyoruz gibi bir algının hiçbir şekilde bir geçerliliği yoktur, asıl olan sandık kurulunun mührüdür. Ama sandık kurulu ihmali nedeniyle en ücra köşelerden demokrasi katılımı için oyunu kullanan bir kişinin oyunun heba olmaması adına çok önemli bir düzenleme getirilmektedir. Bu konuda asla mühürsüzlük şeklinde bir idare yoktur, bilakis seçmenin iradesinin sandıktan çıkması hususunda bir irade vardır ve Yüksek Seçim Kurulunun filigranı vardır. Sandık kurulu huzurunda mühürlenmiş paket açılmakta, tek tek sayılmakta ve herkesin huzurunda, tüm siyasi partilerin denetiminde, müşahitlerin denetimiyle açık, şeffaf bir şekilde bu oy pusulaları konulmaktadır. Dolayısıyla, asla ve asla burada mühürsüz bir seçim konusundaki iddiaları kabulümüz mümkün değildir, böyle bir şey kanun teklifimizde de asla yer almamaktadır."

"Karışıklığa mahal verilmemek üzere düzenleme yapıldı"

Farklı oy pusulalarının aynı zarfa konulması nedeniyle mahalli idareler seçiminde 1,5 milyon civarında oyun geçersiz olduğunu da hatırlatan Gül, bu kapsamda, demokratik katılım ve seçmenin oyunun yansıması adına bir karışıklığa mahal vermemek adına düzenleme yaptıklarını aktardı.

Gül, "Usul ekonomisi, seçim ekonomisi bakımından ve vatandaşın da oyunu rahatlıkla kullanması adına önemli bir düzenlemedir. Bunun başkaca bir manası bulunmamaktadır" dedi.

Kaynak: AA