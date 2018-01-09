OHAL Komisyonu'na 104 binin üzerinde başvuru yapıldı

Olağanüstü Hal döneminde yayımlanan ilk Kanun Hükmünde Kararname'den sonuncusuna kadar toplam 108 bin 736 kişi çalıştığı kurumlardan ihraç edildi. Bunlardan 104 bin 341'i OHAL Komisyonu'na başvurdu.

714 kişi 9 Ocak itibariyle komisyonun elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yaptı.Valiliklerdeki bürolara gidip evrak teslim edenlerin sayısı ise 555.

24 Aralık'ta yayımlanan son KHK ile görevden ihraç edilen 2 bin 776 kişi için başvuru süresi 21 Şubat'ta sona eriyor.

Başvurular 200 kişilik ekiple değerlendiriliyor

Dosyalar, Kanun Hükmünde Kararname sırasına göre incelenip karara bağlanıyor. Komisyon o başvuruları 80'i raportör olmak üzere 200 kişilik ekiple değerlendiriyor. Komisyonun ilk kararları 22 Aralık'ta açıklandı.

Bugüne kadar 240 bin civarında tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

Karar bağlanan dosyalarda hem ret hem de göreve iadeler var. Reddedilen dosyalar başvuran kişinin son görev yaptığı kuruma gönderiliyor. Mesleğe iadesine karar verilen dosyalar ise Hem Devlet Personel Başkanlığı'na, hem de kişinin son görev yaptığı kuruma gidiyor. Kararlara itiraz yolu açık.

Komisyon tarafından ret cevabı verilen dosyalar için başvurucular, Ankara 19'uncu ve 20'inci İdare Mahkemelerine iptal davası açabilecek.

Kaynak: TRT Haber