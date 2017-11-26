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Buradasınız : » » OHAL Komisyonu ilk kararlarını önümüzdeki hafta açıklayacak

OHAL Komisyonu ilk kararlarını önümüzdeki hafta açıklayacak

Mayıs ayında atanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, ilk kararlarını yarından itibaren vermeye başlayacak.

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OHAL Komisyonu ilk kararlarını önümüzdeki hafta açıklayacak

Mayıs ayında kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin ilk kararlarını önümüzdeki hafta açıklayacak.

102 bin 401 başvuru ile ilgili meslekten ihraç edilen 30 bin personelin dosyası bakanlıklardan istendi.

Komisyon, kanun hükmünde kararname sırasına göre inceleme yapıyor. Kamudan ihraç edilenlere ilişkin gerekçeler, ilgili kurum ve bakanlıklardan isteniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) haberleşme programı Bylock kayıtlarına da bakılıyor.

Komisyon kurulmadan önce idare mahkemelerine başvuranların dosyaları da mahkemeler tarafından gönderiliyor.

Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık iletişim merkezlerine yapılmış önceki başvurular da komisyonun elektronik sisteminde numaralandırılıyor.

Tüm bu belgeler ana dosyada birleştirilip raportörlerin incelemesine sunuluyor. 30 bin personel dosyası bu şekilde hazırlandı ve komisyonun önüne geldi. Komisyonun altı üyesi karar için dosyaları görüşecek.

Komisyonun özellikle İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının eski personeli hakkındaki kararını bu hafta açıklaması bekleniyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ohal, ohal komisyonu, fetö, bylock
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