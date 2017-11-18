OHAL komisyonu başvuruların sonuçlarını 2 hafta içinde açıklıyor

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurularda karar aşamasına geçti. Komisyon, 2 hafta içinde ilk kararını duyuracak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, bugüne kadar 102 bin 432 başvuru yapıldı.

Bunlara ilave olarak komisyon kurulmadan önce yapılan eski başvurular, mahkemelerce gönderilen ile kurumlardan istenilen bilgi ve belgeleri içerenlerle birlikte yaklaşık 165 bin dosyanın tasnifi tamamlandı.

Kamudan ihraç edilenleri de kapsayan ve 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 693 sayılı KHK ile yapılan işlemlerle ilgili komisyona müracaat için tanınan 60 günlük süre 23 Ekim'de sona erdi.

Böylece şu ana kadar yayımlanan KHK'larla gerçekleştirilen işlemlere yönelik başvuru süreci tamamlandı.

İki önemli ziyaret

Komisyona, 8 Eylül'de Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyeti de 3 Kasım'da komisyonu ziyaret etti.

Görüşmelerde Avrupalı temsilcilerin, komisyonun titizlikle yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA