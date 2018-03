"OHAL kaldırılsın diyenleri anlamıyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığınca düzenlenen siyaset akademisine katıldı.

Soylu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yaptığı konuşmada, siyaset akademisinin AK Parti'yi sadece bir parti olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir okul yapan, eğitim ve ilim irfan yuvası haline getiren, önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Dünyayı siyasal aklın iyiliğe ya da kötülüğe götüreceğini, stratejileri, yatırımı siyasetin belirlediğini belirten Soylu, siyasetin güçlü olması durumunda makinenin tıkır tıkır işleyeceğini ama 'ben yaptım oldu' diyen, kendini beğenen bir siyasetin, velinimeti olan milletten uzaklaşmasıyla istikametinin bozulacağını vurguladı.

"Bu ülkede siyaset ne zaman velinimetinden uzaklaşmışsa bu ülkenin istikameti bozulmuş, başkalarının istikametine girmiştir." diyen Soylu, millet istikametinde bir siyaset belirlenmişse o zaman ülkenin büyüdüğünü, zenginleştiğini, insanların yarınlara güçlü adım attığını ifade etti.

Soylu, siyaset akademisi dersleri için gereken her malzemenin bulunduğu Hakkari'nin özellikli bir şehir olduğunun altını çizerek "Çünkü siyaset, çok farklı boyut ve türlere sahiptir ve bunların hepsini bir arada görebileceğiniz çok az şehir mevcuttur." dedi.

AK Parti'yi kapatmak isteyenlere, Gezi olaylarını yapanlara, 17-25 Aralık'ı gerçekleştirenlere milletin sandıkta cevabını verdiğini ifade eden Soylu, 15 Temmuz'da darbe girişimine, öncesinde 6-7 Ekim olaylarını yapanlara, milletin sadece Türkiye içinde değil Almanya'ya, Amerika'ya, Fransa'ya, dünyanın Türkiye üzerinde oyun oynamaya, ülkeyi istediği gibi idare etmeye çalışanlara demokrasiyle, oyla cevap verdiğini dile getirdi.

"Hasta adam olmayacağız"

Soylu, bugün yürüttükleri mücadelenin aslının "Biz 21. yüzyıl sonunda hasta adam olmayacağız" mücadelesi olduğunu vurguladı.

"20. yüzyılın başında bu ülkenin insanları cumhuriyeti kurdu. Dünyada hiçbir millet yoktur ki kendi mücadelesini millet meclisiyle yapabilsin. Bir tek bizim milletimizdir. O Avrupa'nın sivil toplum denince ağızlarında farklı büyüklükler oluşturanlara söylüyorum. Türkiye kurtuluş mücadelesini sivil toplumla yapmıştır. Dünyada böyle bir mücadele söz konusu değildir. Bizim bir arada olmamızı, kurtuluş mücadelesiyle yürüdüğümüz yolculuğu tarumar edebilmek için bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Ama sahada savaşı kaybedenler masada kazanabilmek için bütün hinlikleri ortaya koydular. Bu ülkenin tarihi hep böyle hinlikle mücadelelerle doludur. Bu ülke hep birbirinden ayrıştırılmaya çalışıldı. Rahmetli Menderes, Özal, belli bir dönemine kadar Demirel, Erbakan hepsi bu ülke için elinden geleni yapmaya çalıştı. Kimini darbeyle, kimini IMF ile kimini ABD Senatosunda ortaya koyacakları Ermeni dosyalarıyla, kimini faizle, kimini terörle, kimini şantajlarla korkutmaya çalıştılar."

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'nin hem güney sınırının altında, hem de Afrika'da, haritalar üzerinde cetvelle çizilmiş sınırlarla ülkelerin belirlendiğini, şu anda cetvelle çizilmiş sınırların hemen hepsinde rahatsızlık ve çatışmanın olduğunu belirten Soylu, diğer yerleri cetvelle çizenlerin büyük bir elmas olduğu için Türkiye'nin işini sonraya bıraktıklarını, gelişigüzel kesemediklerini vurguladı.

"Küresel terör kavramıyla karşı karşıyayız"

Soylu, dün YPG/PKK'lı teröristleri kendi başkanlık saraylarında ağırlayan Fransa'nın, diğer ülkelerin büyük elması (Türkiye) kendi çıkarlarına göre paylaşmaya, yontmaya kalktıklarını söyleyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok şükür, gazi ve şehitlerimiz sayesinde bu mücadelede başarılı olamadılar. Yine aynı coğrafyadayız. Yine bir paylaşım sorunu var ama kimse ifade edemiyor. Birileri, buraya tırnaklarıyla tutunmaya çalışıyor. Tabii ki yüz yıl önceki aktörlerden, taktiklerden birtakım değişiklikler olması doğaldır. İşte bugün küresel terör diye bir kavramla karşı karşıyayız. Ülkeler arası doğrudan savaşın yıkıcılığını azaltan, daha doğrusu savaşın maliyetini ülkelerin resmi ekonomilerinden masum insanların canına ve malına yıkmaya yarayan bir aygıt. Ülkeler doğrudan savaşmıyor, savaşmak istediği ülkenin başına bir terör örgütü musallat ediyor, ona silah, para veriyor ve mücadeleyi sürdürüyor. Ona nasıl medyayı yöneteceğini öğretiyor. Güney sınırımızın altında yaşananlara dikkat edin. DEAŞ gelir, işgal eder. Sivil vatandaşlar göç eder. Sonrasında DEAŞ'la mücadele bahanesiyle ABD gelir, bombalar, taş üstünde taş bırakmaz. Sonrasında DEAŞ'tan boşalan yerlere PKK-YPG unsurları yerleşir. Bir değiş tokuş yaparak nüfus dengelerini değiştirmeye, mümkünse buraya bir tampon devletçik yerleştirmeye çalışıyorlar. Dertleri millet değildir. Dertleri, böl, parçala, idare et, istismar et, sonra da kullan at. Biz kullanıp atılacak bir millet değiliz. Aşağıya İsrail'i yerleştirmişlerdi. Yukarıda da bu yeni tampon devletle beraber Ortadoğu'nun içine iki bölen yerleştirmek istiyorlar. Böylece ticaret, petrol, enerji yolları, İslam kontrol edilecek ve tabii bunlarla birlikte Türkiye kontrol edilecek."

Soylu, "FETÖ'yü ben çıkarmadım. FETÖ'yü kim icat etti, Amerika, Almanya. FETÖ'nün başı Amerika'da, uzantılarının bir bölümü Almanya'da diğerleri Fransa, İngiltere, Avusturya, Hollanda, oralara yayılmışlar." dedi.

"Türkiye yaşadıklarına rağmen yüzde 7,4 büyüdü"

Soylu, yıllardır darbelerle, iç karışıklıklarla, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile kendilerine göre torna etmek istedikleri Türkiye'nin, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kendi kaderini kendisi çizme kararı aldığına dikkati çekti.

"Türkiye, 2002'den sonra kendine başka bir yol çizmiştir. Atlattığımız onca işe rağmen bugün Türkiye'nin yüzde 7,4'lük büyüme rakamı açıklaması, alelade bir iş değildir. Bu ülkede 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Türkiye 2017'de yüzde 7,4 büyüme ortaya koydu. Bu bir mucizedir. 15 Temmuz'da da hem sandıkla hem de büyümesiyle Türkiye gereken cevabı verdi. Bizim yaşadıklarımızın onda birini yaşamayan G20 ülkelerinde ilk sırada, OECD ülkelerinde İrlanda'dan sonra 2. sıradayız. AB ve OECD ortalaması ise yüzde 2,5. Sanayi sektörü büyümemiz de yüzde 9,2. Bir tarafta Gezi'den beri Türkiye üzerinde sürdürülen kapsamlı bir operasyon var. Bunun içinde 6-7 Ekim, 17-25, 7 Haziran sonrası tırmandırılan terör hadiseleri, 15 Temmuz, 3,5 milyon Suriyeli insanın göçü, PKK, DEAŞ, YPG, DHKP-C, FETÖ, dolar operasyonları var. Öte tarafta da kendi uçağını yapmak için gözünü karartmış, kendi insansız hava araçları, yerli milli savunma sanayisi ürünleriyle kendini savunan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştiren, bir yandan güvenliğini sağlamaya çalışırken bir yandan da birilerinin harabeye çevirdiği topraklara yeniden can suyu vermeye çalışan, insanlık onuru için adım atan ve bu resim içinde yüzde 7,4 büyüyen bir Türkiye var."

"Türkiye bir sistem ülkesi olmuştur"

Türkiye'nin enerjisini operasyonlara harcarken bile bu kadar büyük başarıları elde edebilmesinin önemli bir durum olduğunu vurgulayan Soylu, Türkiye'nin artık bir sistem ülkesi olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin ardından ülkede hayatın durmadığını, her şeyin normal seyrinde devam ettiğini söyleyen Soylu, Türkiye'nin eş zamanlı olarak yaşamını sürdürdüğünü, güvenliğini temin ettiğini ve geleceğini planladığını anlattı.

"Teröristler için bize hesap sormaya kalktılar"

Soylu, Türkiye'nin artık el yordamıyla idare edilebilen bir ülke olmadığını, kendi kararlarını veren, risk alabilen, blöfleri gören, prim vermeyen, ürkmeyen bir ülke haline geldiğinin altını çizdi.

"Şu anki tablodan gurur duymak yerine, bizi hala korkutmaya çalışan, bizi 90'lardaki o güçsüz Türkiye gibi görmek isteyen, gören, gösteren bir ana muhalefetle de karşı karşıyayız. Bizi bir korku tüneline sokmak istiyorlar. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcında neler söylediklerini hatırlıyoruz. Sonrasında nasıl ağız değiştirdiklerini de hatırlıyoruz. Ben İçişleri Bakanıyım. Terörle mücadele ediyorum. Hükümetimizin ortaya koyduğu gayretle İHA'ların teröristlere vurduğu zaman nasıl tepki verdiklerini, 'terörist de olsa neden vuruyorsun' dediklerini hatırlıyorum. Bana öldürülen teröristin hesabını sormaya kalktıklarını ben hatırlıyorum. Siyaset için bir yaradır. PKK ile mücadelede bunları yanımızda görmüyoruz. FETÖ ile mücadelede hangi yanlışı yapacaklar diye etrafımızı kollayanları görüyoruz."

"OHAL kalksın diyenleri anlamıyorum"

Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını isteyenlere de tepki göstererek şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı yapıyoruz. Ülkenin birçok meselesiyle karşı karşıyayız. Türkiye 15 Temmuz'un hemen akabinde OHAL'e girdi. Türkiye'de bu nasıl olağanüstü haldir ki Türkiye yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye'de 'olağanüstü hal kalksın' diyenleri de anlamıyorum. Biz FETÖ ile mücadelemizi bitirdik mi? Hala itiraflar, davalar devam ediyor. Hala kamunun içinde, güvenlik kuvvetlerimizin içinde FETÖ ile mücadele ettiğimiz gruplar var. Sonra iş adamları, kendi yüzlerine söylediğim için burada da söylüyorum. Bu FETÖ sizi haraca bağlamıştı. Hisse senetlerinizi alıyorlardı, şirketlerinizin bir bölümünü alıyorlardı. Teslim olmuştunuz. Okyanus ötesine seferler düzenleniyordu. Üniversitelerini size bedava yaptırıyorlardı. Yargıyla, güvenlik kuvvetleriyle sizi tehdit ediyorlardı, şantaj yapıyorlardı. Malınızı mülkünüzü kaybediyordunuz. Şimdi başkasının zurnasını çalıyorsunuz. Avrupa size 'OHAL kalksın' diyor. Neden? 'Daha çabuk karıştıralım' diye. Kandırılıyorsunuz, buna gelmeyin. Yalvarıyoruz."

"Terörü destekleyen belediyeleri görevden aldık"

Hakkari'ye belediyelerin 300 milyon lira altyapı yatırımı yaptığını anımsatan Soylu, daha önce bu paraların teröre gittiğini belirtti.

Terörü destekleyen belediyeleri görevden aldıklarını dile getiren Soylu, milleti birbirine düşüren, dağa gönderen, dağa gönderdiği için kardeşini belediyede işe alan, terörizmi her taraftan destekleyen bütün belediyeleri görevden aldıkları için antidemokratik ilan edildiklerini, terörü destekleyen, "Türkiye'yi yakın yıkın" diyenlerin de "demokratik" olduğunu söyledi.

Soylu, 2017 yazında turizmde Diyarbakır'da Mardin'de otellerin dolduğunu, ocak, şubat, mart aylarında Van'ın geçen yılı 3'e katladığını ifade ederek sadece terörle mücadele etmediklerini aynı zamanda bunun sonuçlarının da ne olduğunu takip etmeye çalıştıklarını belirtti.

"İyi bir ana muhalefete ihtiyacımız var"

Soylu, ana muhalefetin olan bitenin farkında olmadığının, bu nedenle iyi bir ana muhalefete ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Terörle mücadeledeki başarılarının diğer illerde olduğu gibi Hakkari'de de her noktada yarattığı gelişme, moral ve desteğin açıkça görüldüğüne işaret eden Soylu, özellikle terör örgütünün ana lojistik üssü haline getirilmiş olan belediyeleri yeniden halka hizmet üretir hale getirdikten sonra hem terörün belini kırmanın kolaylaştığını, hem de bu illerin potansiyelinin ortaya çıktığını ifade etti.

"Operasyon bölgeleri dışındaki yaylalar milletimizin hizmetinde"

Soylu, 2017'de 26 ildeki toplam 3 bin 450 yayladan 510'unun terör dolayısıyla kapalı olduğunu, bu sayıyı 186'ya düşürdüklerini bildirdi.

"Daha yayla sezonu açılmadı. Güvenlik operasyonu olan yaylalar hariç bütün yaylalar milletimizin hizmetindedir. Jandarmaya rica ettim. Türkiye'deki bütün yaylaların envanterini çıkarttım. Bu bir ilktir. Türkiye'de 8 bin 894 yayla olduğunu bulduk. Bunların şu anda yüzde 2'si kapalıdır. Şimdi onların bir bölümünü daha arkadaşlarımız mayıs ayına doğru açacaklar. Bölgenin ekonomisinin kalkınmasının üç ana faktörü var. Birincisi hayvancılık. Bölgeyi gezdim. Buralarda terörden dolayı hayvancılık yapılamıyor. İkincisi maden. Bütün burası bir maden yatağıdır. Bir taraftan madenler çıkarılacak bir taraftan da buralardaki tesislerde işlenecek. Üçüncüsü burası sınır ili. Kapılardan bir hareketlilik sağlanacak. Güven geldiği zaman üniversiteler de şehirler de aynı şekilde büyük bir imkan sağlayacak."

Yaylacılığın, hayvancılığın gelişmesinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu aktaran Soylu, belediyecilik anlamında çok ciddi bir yatırım hamlesi içinde bulunduklarını, Hakkari Belediyesinin toplam projelerinin bedelinin 153 milyon 167 bin 628 lira olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin bir taraftan tehditlerle uğraşırken diğer taraftan da yarınını kurguladığını belirten Soylu, 15 yılın bu fırsatları yönetmek için gereken altyapının kurulması ile geçtiğini söyledi.

Soylu, Ortadoğu'nun yeni bir başlangıca adım attığını, Türkiye'nin bu yeni başlangıcın kilit, adalet dağıtıcı, barıştırıcı, hak ile batılı ayırıcı rolünü oynadığını vurguladı.

"Dün korucu kardeşlerimizin cenazelerine katıldık. Teröristleri saraylarında ağırlayanlara, yıllardır bunlara para ve silah gönderenlere kimin kim olduğunu görmek isteyenlere dünkü cenaze yeter de artar bile. Dün Kürtçe de, Türkçe de 'şehitler ölmez' dendi. Batı'nın, vergi veren vatandaşlarının parasıyla terörist örgütlere destek olduğunu açıkça gösteren fotoğraf, dünkü şehit cenazesindeki fotoğraftır. Dünya kamuoyunun, Avrupa ve Amerika'nın vergi veren vatandaşlarının, günün birinde bu fotoğrafları göreceğini ve anlayacağını umuyorum. Geçenlerde yine bir kız çocuğumuzu buralarda dağa götürmek istediler. Bunu öğrendim. Arkadaşlarımıza bu kız çocuğu dağa gitmeyecek, bulacaksınız dedim ve buldular. Onun terörist olmasından korkuyor değilim. Görevimi yapamamaktan ve onu anasının kucağından ayıran bir adam olarak hükümette görev almaktan korkuyorum."

Bakan Soylu ile kente gelen sanatçı Yusuf Güney'e, toplantıya katılan gençler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlerle fotoğraf çektiren Güney, kente daha önce geldiğini ve hayran kaldığını anlatarak Hakkari'ye yönelik diğer sanatçı arkadaşlarıyla farklı projeler yürüteceklerini söyledi.

Soylu, konuşmasının ardından üs bölgelerini ziyaret ederek askerlerle yemek yedi.

Ardından Yüksekova ilçesine geçen Soylu, burada yapımına başlanan Polis Özel Harekat Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

