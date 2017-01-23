OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

Komisyon, Anayasa'nın 120'nci maddesi kapsamında ilan edilen, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacak.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, yedi üyeden oluşacak. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanı'nca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanı'nca, birer üye Yargıtay ve Danıştayda görev yapan tetkik hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) belirlenecek.

Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçebilecek. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun toplantı ve karar yeter sayısı için dört sayısı aranacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak.