  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.565
    EURO 4.069
  • BIST 104486.7
    ALTIN 139.695
Buradasınız : » » OHAL İnceleme Komisyonu başvuruları başlıyor

OHAL İnceleme Komisyonu başvuruları başlıyor

Ankara Valiliği: - "Başvurular, Valiliğimizce belirlenen Hisarparkı Caddesi Karakuş Sokak No: 12 Ulus-Altındağ Ankara adresine yapılacaktır"

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
OHAL İnceleme Komisyonu başvuruları başlıyor

Ankara Valiliğinden, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuruların Ulus semtinde belirlenen adrese yapılabileceği açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu anımsatıldı.

Başbakanlık tarafından komisyonun 17 Temmuz'dan itibaren başvuru almaya başlayacağının ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Başvurular, Valiliğimizce belirlenen Hisarparkı Caddesi Karakuş Sokak No: 12 Ulus-Altındağ Ankara adresine yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Etiketler: OHAL İnceleme Komisyonu başvuruları, Ankara Valiliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER