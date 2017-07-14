OHAL İnceleme Komisyonu başvuruları başlıyor

Ankara Valiliğinden, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuruların Ulus semtinde belirlenen adrese yapılabileceği açıklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu anımsatıldı.
Başbakanlık tarafından komisyonun 17 Temmuz'dan itibaren başvuru almaya başlayacağının ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Başvurular, Valiliğimizce belirlenen Hisarparkı Caddesi Karakuş Sokak No: 12 Ulus-Altındağ Ankara adresine yapılacaktır." ifadesine yer verildi.