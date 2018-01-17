OHAL 3 ay daha uzatılıyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını benimsenmiş ve bu konuda hazırlanan tezkere TBMM'ye gönderilmiştir. Görüşmeler neticesinde kabul kararıyla OHAL uzatılacaktır. Terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele yürütülmektedir.

- Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Suriye'de yaşanan hadiseler Türkiyenin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliği bakımından önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiyenin sınırlarını tehdit ettiğini görüyoruz. Suriye Sınır Güvenliği görev gücü adı altında terörist bir yapılanmanın terörist bir ordu oluşturulması çabası gözüküyor. Hem bölgede bir terör koridoru oluşturulması hemde sınır güvenliği adı altında terörist bir ordu oluşturulması bunun desteklenmesi milli güvenliğimiz açısından açık bir tehdittir.

- Türkiye kendi milletinin ve devletinin bekası söz konusu olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak tehditleri yok etmek gerektiğinde bunları yapacaktır yapıyorda. Riskleri ortadan kaldırmakta netice alınamayabilir, daha büyük riskleri almak gerekir. Türkiye daha büyük risk gerektiren ve onunla ilgili adım atmayı gerektiren adım olduğunda onu atmaktan çekilmeyecektir. Türkiye bir terör koridorunun oluşturulmasına terörist bir ordu kurulmasına ve kurdurulmasına destek verilmesine defalarca aleni bir şekilde söyledik. Orada yapılan yanlışlıklara hep vurgu yapıldı. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD ile yanlışlığını hep vurguladı. Silah yardımı yapılmaması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye bu noktada artık sabrının son noktasına gelmiştir. Türkiyenin daha fazla sabır göstermesini kimse beklemesin. Türkiye bu adımları atmakta kararlıdır.

- Afrin ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki gelişmelerle ilgili Türkiye bugüne kadar diplomatik kanalları sonuna kadar kullandı. Türkiye istediklerini net şekilde söyledi. Biz bugüne kadar ABD'ye PKK terör örgütüdür PYD/YPG'de bu örgütün Suriye'deki koludur. DEAŞ'ta terör örgütüdür. DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi biz yapalım dedik. Ancak PYD/YPG ile işbirliğini ABD tercih etti. Vahim gelişmelere bu yanlışlık kapı araladı. Terör örgütüne silah vermeyin dedik. DEAŞ'a karşı kullanılacak silahlarda değil. DEAŞ'ın hava unsuru yok. Baktığınızda hava unsurlarına karşı kullanılacak silahda var. Biz toplayacağız diyorlar. Ama abiz arazide hangi silahların verildiğini bunların ne kadar olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Elimizde net bilgiler var. Verilen sözlerin yapılan açıklamaların araziye yansımasını hep arzu ettik. Bugüne kadar ABD yönetiminin Suriyedeki gelişmelerle ilgili bize söyledikleriyle arazide yaptıklarıyla ilgili çok büyük çelişki var. PYD-YPGye verilen silahların toplanması ellerinden alınması çağrısını yapıyoruz. Desteğin sonlandırılması son derece önemli. Terör koridorundan vazgeçilmesi ve terörist ordu oluşturulması gayretinden vazgeçilmeli.