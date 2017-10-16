OHAL 3 ay daha uzatılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını kaydetti.

OHAL tavsiye kararının TBMM'ye gönderildiğini aktaran Bozdağ, kabulü halinde 3 ay daha uzatılacağını belirtti.

Bozdağ ayrıca, Türk hava sahasının Irak'ın kuzeyine kapatıldığını kaydetti.

Habur sınır kapısının Irak hükümetine devri ile ilgili çalışmaların başlatıldığını belirten Bozdağ, "Irak ve Türkiye Kerkük'ün statüsünün korunması konusunda devrededir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin muhatapları ile Kerkük'te olanları yakinen takip ettiklerini belirten Bozdağ, Peşmergenin alan açtığı yönündeki haberlerinin Türkiye'yi rahatsız ettiğini belirtti.

Bozdağ, Türkiye'ye gelen ABD'li heyetin Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları müşteşar yardımcılarıyla görüşeceklerini bildirdi.