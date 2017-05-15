  • 15 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Oğuz Güven tutuklandı

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Güven'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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Oğuz Güven tutuklandı

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güven'in, hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz Güven'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına hükmetti. AA

Etiketler: tutuklama, oğuz güven, internet sitesi, cumhuriyet gazetesi
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