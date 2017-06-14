Oğuz Güven tahliye edildi

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, bu sanığın tahliyesine hükmetti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberlerle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele edenlerin itibarsızlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Güven hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamladı.

Soruşturma sürecine yaklaşımı gözetildi

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun niteliği, olay ve soruşturma sürecine yaklaşımı, öngörülen ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin bulunmayışı, iş ve ikamet durumunu gözeterek Güven'in tahliyesine karar verdi.

Heyet, Güven'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 14 Eylül 2017'de yapılmasını da karara bağladı.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet gazetesine ait internet sitesinde 10 Mayıs'ta Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında vefatına ilişkin ''İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti'' şeklinde çıkan habere ilişkin ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin internet sitesinde yayımlanan haberlerin paylaşılarak terör örgütlerinin cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, teşvik eden, bildiri veya açıklamaların yayımlanması eyleminin gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Basın Kanunu'nun 11. maddesi gereğince, internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven'in 10 Mayıs'ta yapılan haber kapsamında cezai sorumluluğunun bulunduğu vurgulanan iddianamede, kendisine ait sosyal medya hesaplarında Cumhuriyet gazetesinin internet sitesine ait haberlerin paylaşılarak terör örgütlerinin açıklamalarının yayınlanmasına ve eylemlerinin meşru gösterilmesine yol açtığı kaydediliyor.

İddianamede, şüpheli Oğuz Güven'in, ''terör örgütü propagandası yapmak'' ve "terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak" suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.