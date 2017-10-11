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Buradasınız : » » 'Öğrencilerin kaderini bir sınavın stresine bağlamak istemiyoruz'

'Öğrencilerin kaderini bir sınavın stresine bağlamak istemiyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nda konuştu.

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Öğrencilerin kaderini bir sınavın stresine bağlamak istemiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nın gala yemeğinde yaptığı konuşmasında, "(TEOG) Bir sınavla öğrencilerin bir sonraki adımını belirlemek öğrencilere de haksızlıktır, okula da haksızlıktır, veliye de haksızlıktır. Bu bir süreç. Ta ilkokula başladığı günden başlıyor, orta öğretim yani bizim anladığımız şekliyle lise yıllarına gelinceye kadar öğrencinin şekillenmesi lazım. Kabiliyeti ne, nereye gidecek? Bunu da aile, okul, öğrenci birlikte inşa edecek. İşte yapmak istediğimiz bu. Bir sınav yaparak, kaderini bir sınavın stresine öğrencileri bağlamak istemiyoruz." dedi.

"Gençlerimize iş bulmamız lazım"

"Gençlerimize iş bulmamız lazım, iş bulamadığımız her gencimizin bu ülkeye gönlü kırılıyor, geleceğe olan ümidi azalıyor ve bunu da terör örgütleri çok iyi kullanıyor maalesef." diye konuşan Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Ama Allah'a şükür orada da büyük mesafe aldık. Bakın 2016'da dağa çıkarılan genç sayısı 600 iken 2017'de sadece 70. Orada da önemli gelişmeler var ama o güvenlik boyutuyla alınan tedbirlerle sürdürülebilir değil, arkasından o gençleri hayata bağlamamız lazım, onun için daha çok çalışacağız, daha çok yatırım yapacağız, daha çok üretim yapacağız, daha çok ürettiğimizi satacağız."

Etiketler: teog, müsiad, Başbakan Binali Yıldırım
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