Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından okuldaki laboratuvarda öğrencilerle bir araya geldi.

Erdoğan törenin ardından Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan okulun laboratuvarındaki dersi de izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldılar

Okulun önünde bazı öğrencilerin, Erdoğan'la fotoğraf çektirirken gözyaşı döktükleri görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri yanına çağırarak kaçıncı sınıfa gittiklerini sordu. Bir öğrencinin hafızlığı bitirdiğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorarsam okur musun? dedi. Erdoğan'ın başladığı ayeti öğrencinin devam ettirmesi üzerine ise "bildi, bildi maşallah" şeklinde takdirini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağlayan başka bir öğrenciye "ağlamak yok, siz ağlarsanız ben de ağlarım" deyince öğrenci "siz de bize gelin o zaman" şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okulun önünde öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: TRT Haber