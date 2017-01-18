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Buradasınız : » » Obama'dan veda eden süzcüsüne sürpriz

Obama'dan veda eden süzcüsüne sürpriz

ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'in son basın toplantısında aniden salona girerek sürpriz yaptı.

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Obamadan veda eden süzcüsüne sürpriz

Başkanlık koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump’a devredecek olan Barack Obama ile birlikte ekibi de görevlerine veda ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de son basın toplantısını yaptı.

Earnest, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda Obama yönetimi olarak aynı noktada durduklarını vurguladı.

Rusya'nın seçimlere müdahalesinin açık olduğunu iddia eden Earnest, Amerikan istihbarat kurumlarının bu konudaki raporlarını hatırlattı.

Sözcü Earnest, Suriye konusunda, Obama yönetiminin başından beri diplomatik çözümü savunduğunu ve terör örgütü DEAŞ'la mücadeleyi merkeze koyduğunu dile getirdi.

Esed yönetimi ve Rusya'nın Suriye'deki adımlarını eleştiren Earnest, Moskova'nın DEAŞ'la mücadelede "eksiklik gösterdiğini" savundu.

Bu arada, basın toplantısının yapıldığı salona aniden giren Başkan Obama, gazetecilere ve Earnest'e sürpriz yaptı.
 

Etiketler: obaba, beyaz saray sözcüsü veda, Josh Earnest
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