AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına ilişkin, "O gün yaşanan fotoğraf Avrupa'daki demokrasinin bittiğinin göstergesidir." dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesini ziyaret eden Öznur Çalık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında durduğunu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ise Türkiye'yi mazlum durumda bırakacak şekilde tavır aldığını belirtti.

Dünyanın Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik tavrına ses çıkarmamasının egemen güçlerin Türkiye ve Ortadoğu coğrafyasında yapmak istediklerini açığa çıkardığını dile getiren Çalık, "demokrasinin beşiği" olduğunu iddia eden ülkelerin kendi vatandaşlarıyla hasbihal etmek için yapılacak toplantıyı engellemelerini kınadı. Çalık şunları kaydetti:

"Türkiye topraklarına 30 metre kalan alanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın nasıl engellediğini hepimiz gördük. Bu manevi şiddetin tüm dünya tarafından görülmesi gerekir. O gün yaşanan fotoğraf Avrupa'daki demokrasinin bittiğinin göstergesidir. Bırakın konuşmayı topraklarımıza konsolosluğumuza ulaşmamıza engel olan Hollanda ve Hollanda zihniyetindeki bütün ülkeleri şiddetle kınıyoruz. Bunların milletten alacakları cevaba olan inancım tam. 16 Nisan'da Avrupa Birliği ülkelerin bizim neden 'evet' dememiz gerektiğini Avrupa Birliği ülkelerin özellikle bize karşı göstermiş olduğu tavırlardan çıkarabiliriz."

16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasının parti meselesi olmadığını aktaran Çalık, "Bu asla bir parti, kişi meselesi değil, milli egemenlik, özgürlükler, demokrasi, ülkemizin meselesidir. Bütün yurt içi ve dışındaki vatandaşlarımızın 16 Nisan'da neden evet demesi gerektiğini çok net görüyoruz. Ülkemizin içindeki terör örgütlerinin yapmak istediklerini yapamadıklarını gören Avrupa bu defa kendileri engellemeye başladılar. Bu bizde kenetlenmeye sebebiyet verecek. Milli şuurumuz daha da yükselecek. İstikrarımız, ülkemizin bekası, devletimiz, bayrağımız, milletimiz, ezanımız için 16 Nisan'da hep birlikte evet diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Hollanda ve Almanya'nın tutumlarını kınayarak, "Aslında Hollanda'nın ve Almanya'nın şu ana kadarki tutumlarında bir değişiklik yok, sadece aleni olarak ortaya çıkmış oldular. Yakın süreçte, 10-15 yıllık süre içerisinde her zaman terör örgütlerine, Türkiye aleyhtarı bütün oluşumlara ciddi bir destek sağlamıştır. Terör örgütlerine yaptıkları müsamaha ve silah desteği gerçekten hiçbir Avrupa ülkesine, müttefikine veya dost ülke dediğimiz, iş birliği yaptığımız hiçbir ülkeye yakışmaz." diye konuştu.