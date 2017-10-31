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Buradasınız : » » 'O çirkin söylemi CHP'ye iade ediyoruz'

'O çirkin söylemi CHP'ye iade ediyoruz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, 'O çirkin söylemi CHP'ye iade ediyoruz' dedi.

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O çirkin söylemi CHPye iade ediyoruz

CHP'li Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın da gündemindeydi.

Mahir Ünal, CHP'yi Türkiye karşıtı yapıların siyasi aparatı olarak niteledi.

Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "CHP'nin sokak, isyan, ayaklanma çağrısı geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da tekrar depreşti. Buna bir ilçe belediye başkanının hezeyanı olarak baktık iyi niyetle. Genel olarak tepkimizi koyduk. Ama CHP'nin sözcüsünün kalkıp Tekirdağ'a gidip bu ayaklanma, isyan çağrısını desteklemesi, görülmektedir ki 9 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde yaptığı sokak çağrısının, isyan çağrısının bir devamı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bugün kullandığın o çukur dilinle, söyleminle ve üslubunla ne kadar konuşursan konuş, Cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve o çirkin söylemi sana iade ediyoruz. Biz sükunetimizi bozmadan, asla tahrik olmadan, gündemimizi ve Türkiye'ye dair hayallerimizi muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz. Ama sen, Türkiye düşmanı güçlerle iş birliği yapmış siyasi bir aparat olarak siyasi tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaksın." şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerde yeni istifa talebi iddiaları ile ilgili olarak da Mahir Ünal, "Şu an itibarıyla biz daha çok kongrelerimize odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmelerimiz şu an itibarıyla tamamlandı ama bundan sonra yeni değerlendirmeler olmayacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Etiketler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir
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