  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Numan Kurtulmuş CNN International'a konuk oldu

Numan Kurtulmuş CNN International'a konuk oldu

Londra'da Dünya Turizm Fuarı'nı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CNN International kanalında yayınlanan bir programa konuk oldu.

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CNN International kanalında yayınlanan " Quest Means Business" programına konuk olan Kurtulmuş, 

" Geleneksel müttefiklerimiz var. Yeni dostlarımız da var" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ortadoğu dışında da da ittifaklar kurduğunu belirterek " Bölgemizde barış tesis etmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "Türkler, Kürtler ve Araplar dahil bölgemizde herkesin barış ve demokrasi içinde bir arada yaşaması için çaba gösteriyoruz. " dedi.

'İlişkilerimizde iniş-çıkışlar oluyor'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere ilişkin bir soru da yöneltildi.

Kurtulmuş, " İlişkilerimizde iniş-çıkışlar oluyor. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse diğer Batılı müttefiklerimizle yaşanan sorunları aşarız. Bu arada Rusya, Çin ve diğer bölge ülkeleri ile stratejik işbirliği yapacağız. Elbette çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

Kurtulmuş, turizm ile ilgili bir soru üzerine de, 24 medeniyetin beşiği Türkiye'nin turistler için son derece cazip bir ülke olduğuna dikkat çekti.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: londra, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CNN İnternational, abd
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