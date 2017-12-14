Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Ordu'da bir AVM açılışında konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen bir AVM'nin açılış programında konuştu.

Türkiye'nin, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdüğünü ve bu başarıyla dünyanın en büyük ülkelerinin ligi olan G-20’ler arasında birinci olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "Bu, Türkiye bakımından çok büyük bir başarıdır. Kolay değil, son yıllarında özellikle dünyanın en belalı, bir çok büyük ülkenin de silah ve siyasi yardımlarıyla destek verdiği, terör örgütlerine karşı eş zamanlı olarak mücadele etmiş bir ülkeyiz. Bir taraftan DEAŞ’ı, bir taraftan PKK’sı, bir taraftan PYD’si ile bu ülke kenara sıkıştırılmaya çalışıldı." diye konuştu.

Kurtulmuş, Ümit ediyoruz ki 2017'nin tamamı, yani bu ay sonu bitiyor, muhtemelen 7.1 civarında bir büyüme hızıyla Türkiye rekor kıracak, dünyanın en çok büyüyen ülkelerinden birisi olacaktır. Türkiye’nin gücüne güç katılacak, Türkiye bugünkü seviyesinin çok daha üstünde olacaktır." dedi.

’’Siyonist lobi ipiyle kuyuya inenin o kuyudan çıkması mümkün değildir’’

Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump’ıda eleştirdi.

”Kabinesinden çok sayıda adam ayrıldı ya da kendisi ayırmak zorunda kaldı. Öyle bir başkan ki yurt dışında bazı ülkelere büyük elçi dahi atayamaz duruma düştü. Çünkü büyük elçi adayını gösteriyor, Amerikan Parlamentosu ona onay vermiyor. İçeride kendisini iktidara getiren neredeyse çoğu unsurun desteğini kaybetmeye başladı. Bu sefer Amerika'nın güçlü gördüğü lobilerden birisi olan, dünya ölçeğinde güçlü lobilerden birisi olan Siyonist lobilere sarılmaya başladı. Siyonist lobi ipiyle kuyuya inenin o kuyudan çıkması mümkün değildir. Sayın Trump’ın bunu böyle bilmesi lazım." ifadesini kullandı.

‘’Türkiye'nin liderliği en önemli gücü oluşturmaktadır’’

İslam dünyasının yeni bir döneme girdiğinin işareti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunda Türkiye'nin kararlılığının çok büyük payı olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, "Bundan sonra Müslüman dünyası için birleşme bütünleşme ve ortak hedeflere yönelik olarak hareket etme zamanıdır. Bu kararlılıkta da Türkiye'nin liderliği en önemli gücü oluşturmaktadır. Türkiye olarak biz de bu kararlılığın liderliğini yapacağız ve bütün İslam dünyasını yeni ufuklara doğru hareket etmek için harekete geçireceğiz." dedi

Dünkü toplantıdan sonra dünyanın yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, “Zaten bu karar sürdürülemez bir karardı. Hatta ve hatta İsrail’in içerisinden de bu karara isyan eden, bu kararı kabul etmeyen çevreler çıkacak. Seslerini de çıkarmaya başlayacak. Batı dünyasında buna itiraz edenler olacak." ifadesini kullandı.

"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"

“İslam coğrafyasını bazı iç kavgalarla oyalamış olabilirler. İslam ülkelerinin bir kısmında kendileriyle yakın temasta olan yönetimleri bir şekilde kurmuş ya da kurulan yönetimleri elde etmiş olabilirler ama bir şeyi hesap edemiyorlar dedi.

1,5 milyar Müslüman aleminin imanlı insanlarının gönüllerini fethetmek, gönüllerini almak, akıllarını çalmak asla mümkün değildir ve mümkün olmayacaktır. Dünkü kararlılık bunun bir ilanıdır. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye kararlılıkla bu konuda liderliğini sürdürecek ve inşallah başkenti Kudüs olan Filistin devletinin tam manasıyla özgür bir devlet olarak ortaya çıkması için bütün gücüyle mücadele edecektir." ifadelerini kullandı.

AA

