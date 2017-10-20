Nüfus kayıtlarında yeni dönem: Üç isimden fazlası koyulamayacak

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda önemli değişiklikler yapan yasa Meclis'te kabul edildi. Yasayla birlikte doğum bildirimi ve çocuğa konulan isimlerde de yeni düzenlemeler yapıldı.

Yasaya göre ölü doğan çocuklar aile kütüğüne yazılmayacak. Çocuğa 3 isimden fazlası koyulamayacak ve bu adlar kısaltma yapılmadan kimliğe yazılacak.

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocuklar, nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla bildirilebilecek. Sözlü beyanın doğruluğunu, mülki idare amirinin emri ile aile hekimleri araştıracak.

Çocuğun velisi ya da vasisi yoksa, doğum bildirimini büyükanne, büyükbaba ya da ergin kardeşler yapabilecek.

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunlu olacak. Yurt dışında dünyaya gelenler ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilecek.

Hastane dışında sağlık personeli nezaretinde gerçekleşen doğumlar, 5 iş günü içinde nüfus müdürlüğüne bildirilecek.

Elektronik ortamdaki aile kütüklerinde kişiye ait tek kayıt tutulacak. Aile kütüğüne, velayete ve vesayete ilişkin bilgiler ilave edilecek.

Kaynak: TRT Haber