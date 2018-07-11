NSU kurbanı Enver Şimşek’in ailesinin avukatı TRT Haber’e konuştu

Alman terör örgütü NSU’nun yargılandığı dava 2013’te başladı. 5 yıl devam eden dava, Alman hukuk sistemi için tam bir turnusol kâğıdı görevi gördü.

NSU’nun ilk kurbanı Enver Şimşek’in ailesinin avukatı Seda Başay, TRT Haber’e konuştu.

"Hukuk önünde hepimiz aynı değiliz"

Davanın Alman hukuk sisteminin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığını söyleyen Başay, “Alman anayasasında şöyle yazıyor; devlet herkesi koruması lazım hukuk önünde herkes aynıdır diye bir madde var. Yani Alman olun, Türk olun, herhangi bir yabancı olun, kadın olun, erkek olun, Müslüman olun, Hristiyan olun hukuk önünde güya hepimiz aynıyız. Ama bu NSU olayı gösteriyor ki hukuk önünde hepimiz aynı değiliz” dedi.

5 yıl boyunca mahkemede Alman devlet görevlisi birçok sanık dinlendi. Ancak ifadeler sırasında Alman devletinin terör örgütü NSU ile bağlarını deşifre edecek hiçbir soruya izin vermedi.

Avukat Başay, mahkemenin siyasi baskılara boyun eğdiğini belirterek, “Dediler, ‘konuşma yetkisi yok.’ Mahkeme de bunu kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü bu konuşma yetkisini içişleri bakanlığı veriyor. Mahkeme ‘biz de buna bağlıyız’ dedi” ifadelerini kullandı.

Alman savcılığı NSU’nun 3 kişiden ibaret olduğunu varsaydı

NSU, ilk cinayetini 2000 yılında işledi. Örgüt kendini ifşa ettiği 2011 yılında kadar 8’i Türk 10 kişiyi öldürdü, 15 banka soydu ve Türk caddesinde bombalı saldırı düzenledi. Ancak Alman savcılığı NSU’un sadece 3 kişiden ibaret olduğunu varsaydı.

“Kesinlikle kapanmaması gereken bir olay”

NSU örgütünün 3 kişiden oluşan bir örgüt olduğunu ifade eden Başay, “2’si öldü biri kaldı. Onu da yargıladık, bu defter kapatıldı diyecekler ama kesinlikle kapanmaması gereken bir olay. Çünkü dışarda o kadar çok bu terör örgütü ile ilgili onu destekleyen yardım eden insanlar var ki bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz” dedi.

Mağdur avukatları 5 yıl süren davanın NSU’nun bağlantılarını ortaya çıkaracak gerçeklerden çok uzak olduğunu dile getiriyor.

NSU üyesi Zschaepe’ye ömür boyu hapis cezası

Almanya Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 5 yılı aşkın süredir devam eden davaya bakan heyetin başkanı Manfred Götzl, 438. duruşmada kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti, NSU’nun işlediği cinayetlerde ve diğer suçlarda suç ortaklığı yapan ve terör örgütü üyesi olan Zschaepe’ye ömür boyu hapis cezası verdi.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5 ve Holger G.'ye 3 yıl hapis cezası verildi.

Dava sürecinde suçunu itiraf eden Carsten S. gençlik yasalarına uyarınca 3 yıl hapisle cezalandırıldı.

Kaynak: TRT Haber