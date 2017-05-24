  • 24 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Nokta dergisi yöneticisi Çapan Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Nokta dergisi yöneticisi Çapan Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında FETÖ şüphelilerinin ve kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın da olduğu 5 kişi yakalandı.

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Nokta dergisi yöneticisi Çapan Yunanistana kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin ve kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın da olduğu 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri Uzunköprü'de Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişimindeki aralarında çocukların da olduğu 8 kişiyi tespit etti.

FETÖ şüphelileri emekli emniyet müdürü S.S, Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A, ihraç edilen öğretmenler M.Ç, F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların yanındaki yaşları 6 ile 13 arasında değişen 3 çocuk da hudut karakoluna götürüldü.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

Hakkında iki gün önce hapis cezası verilmişti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan, Yunanistan
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