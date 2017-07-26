Kocaeli Ticaret Odası'nda (KOTO) üyeler, meslek komiteleri ve iş adamlarıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yerinden bahsetti.

15 Temmuz'da esnafın, sanayicinin ve vatandaşların hainlere karşı durduğunu ifade eden Tüfenkci, 15 Temmuz'dan sonra iş adamlarının ticarete devam ederek, hem demokrasiye hem de ekonomiye sahip çıktığını kaydetti.

Tüfenkci, 15 Temmuz'un etkilerini aldıkları tedbirlerle kısa zamanda atlattıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi '2017 yılı sıçrama yılı olacak' diye ifade ettik ve 2017 yılına güçlü bir büyümeyle girdik. Herkesi de bu kredi derecelendirme kuruluşları var ya IMF de dahil Dünya Bankası da dahil, biz onları onları da şaşırtacak bir derecede büyüme rakamlarını yüzde 5 gibi bu şartlarda altında mucizevi bir büyümeyi yakaladık. Bunda sizlerin katkısı ve emeği çok büyük." ifadesini kullandı.

"Nisan'da istihdam seviyemizi 28 milyon 157 bin kişiye çıkardık"

2002'den 2016 sonuna kadar Türkiye ekonomisinin reel olarak yüzde 115 büyüme kaydettiğini anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz istihdam seferberliği kapsamında yine TOBB'da oda başkanlarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımızın taahhütlerinin gerçekleşme oranına baktığımızda bugüne kadar 1 milyon 488 bin kişiye istihdam sağlandı. Nisan'da istihdam seviyemizi 28 milyon 157 bin kişiye çıkardık. Böylece küresel krizden bu yana yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza ilave istihdam sağladık. Bu rakamlar gerçekten önemli rakamlar.