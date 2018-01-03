  • 03 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.766
    EURO 4.529
  • BIST 116362.27
    ALTIN 159.198
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi: 11 ölü

Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi: 11 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinde bir camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nijeryada camiye intihar saldırısı düzenlendi: 11 ölü

Nijerya ulusal basınındaki haberlere göre, Gamboru Ngalı bölgesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği camide, çok sayıda kişi yaralandı.

Eyaletin polis sözcüsü Gideon Jubrin, saldırının sabah erken saatlerde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu saatlerde insanlar sabah namazı kılarken saldırgan içeriye girdi ve intihar saldırısı düzenledi." dedi.

Jubrin, saldırıdan Boko Haram'ı sorumlu tuttu.

Boko Haram 2000'li yıllardan bu yana faaliyet gösteriyor

Öte yandan Boko Haram örgütü lideri Ebubekir Şekau, dün yayınladığı videoda, ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan örgüt, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: nijerya, intihar saldırısı, cami
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER