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Buradasınız : » » Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyaret

Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyaret

Nijer Başbakanı Rafini, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret Nijer'den Türkiye'ye 'Başbakan' düzeyinde ilk olması sebebiyle önem taşıyor.

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Nijerden Türkiyeye &quot;Başbakan&quot; düzeyinde ilk ziyaret

Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Nijer'den Türkiye'ye "Başbakan" düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirecek Rafini, yarın Ankara'da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. İki Başbakanın baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak.

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Nijer, Başbakan Binali Yıldırım
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