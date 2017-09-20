Niğde'de Polis Okulu'nda kaza: 1 polis şehit

Niğde'de helikopter pervanesinin çarpması sonucu bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim amaçlı kullanılan helikopter, okulun pistine iniş yaptı. İniş sonrası helikopterin pervanesinin çarpması sonucu eğitmen olarak görev yapan özel harekat polisi Abdullah Yıldırım (27) şehit oldu.

Bacağından hafif yaralanan özel harekat polisi Azim Doğan (25) ise Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu yaptığı açıklamada, polis meslek yüksek okulunda özel harekat polisi adaylarının eğitimlerinin yapıldığını, bu eğitimde kullanılan helikopterin inişi sırasında kazanın yaşandığını söyledi.

Özel harekat polislerinin eğitim amaçlı intikalini sağlayan helikopterin inişi sonrası pervanesinin bir polise çarpması sonucu kazanın olduğunu ifade eden Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimde kullanılan helikopterin okul pistine inişi sonrası pervane polisimize çarpıyor ve polisimiz şehit oluyor. Diğer polisimiz ise parça çarpması sonucu bacağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı polisimizin durumu iyi. Şehit polisimizi, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlayacağız. Kazanın detaylarıyla ilgili incelemeler sürüyor."