Başbakan Binali Yıldırım, "Terör saldırılarının ülkemizin demokratik yürüyüşünü durdurmasına ve ekilmek istenen nifak tohumlarının yeşermesine izin vermeyeceğiz. Türkiye, terör örgütlerinin saldırıları karşısında asla diz çökmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Erzincan Şehitlerini Anma Programı için gönderilen davete cevaben telgraf yolladı.

Telgrafında, Erzincanlılara "Aziz hemşehrilerim" diye hitap eden Yıldırım, şehitlik ve gaziliğin, şereflerin en büyüğü olduğunu belirtti.

"Türkiye, terör örgütlerinin saldırılarına asla diz çökmeyecektir"

Vatan, bayrak ve istiklal uğruna fedakarlığın en büyüğünü yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyen kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terör saldırılarının ülkemizin demokratik yürüyüşünü durdurmasına ve ekilmek istenen nifak tohumlarının yeşermesine izin vermeyeceğiz. Türkiye, terör örgütlerinin saldırıları karşısında asla diz çökmeyecektir. Toplumu terörize etmek isteyen örgütler ve onları azmettiren alçaklarla mücadelemiz tavizsiz olarak sürecektir. Milletimiz, insanlık düşmanı bütün teröristlerin hesaplarını dayanışma ruhuyla aşacaktır.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde şehitleri yad etmek düşüncesiyle düzenlenen bu program vesilesiyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." AA