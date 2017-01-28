'Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup cezalarını vereceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu kış da evlatlarımız mağara mağara 'neredesiniz' diye bağırarak o teröristleri her noktada arıyorlar. Bizim her hafta yaptığımız güvenlik toplantılarından şunu anladık ki; son zamanlarda dağlarda yoklar, sizin kuvvetiniz ve milletimizin desteğinden kaçıyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar sınır dışı veya içerisi fark etmez, onları bulup cezalarını vereceğiz." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Batman'a geldi. Soylu ve beraberindekiler, Batman Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polislerle bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, bu coğrafyanın bir güzelliği olduğunu, yıllardan beri bu coğrafyada mücadeleler verildiğini anlatarak, edilmesinin de bir nedeninin olduğunu, bu coğrafyaya göz dikenlerin bulunduğunu belirtti.

Terör bu coğrafyanın kaderi değil

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın sevgilerini ve dualarını ileten Soylu, terörle mücadelenin uzun zamandır güvenlik güçleri ve milletin desteği ile devam ettirdiği önemli bir süreç olduğunu aktardı.

Terörün bu coğrafyanın kaderi olmadığını, bu coğrafyada kaderi olmaktan el birliği ile çıkarabileceklerini anlatan Soylu, bu konuda kararlı olduklarını, hazırlıklarını bu noktada hep birlikte yaptıklarını bildirdi.

Soylu, bugün milletin özellikle ortaya koyduğu desteğinin bunun en önemli kanıtı olarak ortada durduğuna değinerek, ailelerin, çocukların, gençlerin, yaşlıların, anne ve babaların bu ülkede yarınından emin bir şekilde yaşamalarının en doğal hakları olduğuna değindi.

Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu hiçbir terör örgütünün korku alanlarına bırakmamalıyız. Sizler cesur kuvvetli ve kudretli insanlarsınız. Bu ülkede her birimizin yaptığı bazı görevleri vardır. Kimisi sınırda sabaha kadar nöbet tutar hem de dışarıdaki soğuğu hiçbir şekilde gönlüne sızdırmadan memleketin sıcaklığı ile nöbet tutar. Millet dediğiniz de böyledir. Yani o millet ve toplum olmanın birlikte yaşamanın aynı ülkeyi paylaşmanın en önemli hasretleri bunlardır. Bizlerden ve sizlerden beklenen bu memleketi güvenli ve emin bir hale getirmektir. Elbetteki birilerinin maşası uşağı olacaklar. Bir taraftan uyuşturucu bir taraftan insan ve silah ticareti yapacaklar. Din, diyanet, gelenek, örf, töre, ahlak, kardeş, ırz, namus bu kavramların hepsinden uzak duracaklar ve bu coğrafyadaki insanımızı kimliksizleştirmeye çalışacaklar."

Teröristleri mağara mağara arıyorlar

Bakan Soylu, şu görüşlere yer verdi:

"Bu kış da evlatlarımız mağara mağara 'neredesiniz' diye bağırarak o teröristleri her noktada arıyorlar. Bizim her hafta yaptığımız güvenlik toplantılarından şunu anladık ki; son zamanlarda dağlarda yoklar, sizin kuvvetiniz ve milletimizin desteğinden kaçıyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar sınır dışı veya içerisi fark etmez onları bulup cezalarını vereceğiz.

"Yolumuz ve bahtımız da açıktır"

Soylu, Allah'a inanan birisi olarak, bu coğrafyayı muhafaza etmek, ezan-ı Muhammediyeyi, özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olan ay yıldızlı bayrağı 780 bin kilometre karede dalgalandırmak için tutmak durumunda olduklarını ifade etti.