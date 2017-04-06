'Ne zaman Türkiye'ye istikrar gelmişse o zaman Türkiye büyüdü'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İnanıyorum ki bu aziz millet, kendi gelenek, kültür kodlarına uygun cumhurbaşkanlığı sistemini benimseyecek ve eğer bunu kabul ederse de Türkiye'nin yolu ilelebet açık olacaktır." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde spor salonunda düzenlenen, "Şarkışla İlçesi Toplu Açılış, Toplu Temel Atma ve Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ilçeye yapılan 41 yatırımın Şarkışla'ya hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Birlik ve beraberlik devam ettiği sürece daha çok hizmet geleceğini belirten Yılmaz, "Esas bundan sonrasında önümüze bakacağız. Bu yatırımlardan daha fazlası bundan sonra gelebilir ama bu hizmetin gelmesi bize bağlı. Nasıl bize bağlı? Daha etkin bir yönetime Türkiye'nin sahip olması lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha demokratik bir sistem olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çünkü, milletin çoğunluğunun, yüzde 50'den fazlasının oyunu alarak ancak hükümet kurabilirsiniz. Bu ana kadar biz yüzde 34'lerle, 40'larla bu ülkeyi yönettik. Bundan sonra bu ülkeyi yöneten kişinin mutlaka ve mutlaka en az yüzde 50 oy alması lazım. Yüzde 50 ile bu ülkeyi yönetmek, yüzde 30'larla, yüzde 40'larla yönetmekten daha demokratiktir, daha milli iradeye uygundur. Yine diyoruz ki, bu sistem bir uzlaşma getirecek Türkiye'ye. Türkiye'nin de uzlaşmaya ihtiyacı var. Hiçbir partinin oyu yüzde 50'nin üzerinde değil. O halde hükümet olabilmek için mevcut partiler mutlaka diğer partilerden oy alabilmek zorundadır. Başka partilerden oy almak istiyorsan barış gücünü kullanmalısın, 80 milyonu kucaklamalısın. İşte bu sistem Türkiye'ye uzlaşma getirecek, barış, kardeşlik, birleştirme, bütünleştirme getirecek. Ötekileştiren, kutuplaştıran, kavga çıkaran dilden uzaklaştırmayı getirecek. Türkiye'nin de yine buna ihtiyacı vardır."

Bakan Yılmaz, önerilen sistemin istikrarlı hükümetler getireceğini, geçmişte ne zaman Türkiye'ye istikrar gelmişse o zaman Türkiye'nin büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin daha çok büyümesini istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu ülkenin başı dik, alnı açık, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmasını istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Birlik ve beraberliğimiz devam ederse ve yaptıklarımıza bakınca hiç şüpheniz olmasın ki yaparız." dedi.

Türkiye'nin etkin bir yönetime kavuşması için 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' oyu verilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu aziz millet, kendi gelenek, kültür kodlarına uygun cumhurbaşkanlığı sistemini benimseyecek ve eğer bunu kabul ederse de Türkiye'nin yolu ilelebet açık olacaktır. Şimdi bazı kardeşlerimi görüyorum, diyorlar ki 'Ben Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye kızıyorum' veya 'Evet diyenlerin içinde Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli var, bundan dolayı buna evet vermeyeceğim' diyenler var. İki yol var bir 'evet' yolu, bir 'hayır' yolu. Eğer bu yolda Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli var diye 'evet' oyu vermezseniz öbür yolda kim olduklarını düşünün. Ben inanıyorum ki gerek Türk milleti, gerekse bu aziz millet, Sivaslı hemşehrilerim hiçbir zaman 'hayır' yolunu takip edenlerle birlikte olmayacaktır. Kim var 'hayır' yolunu takip eden? Aziz millet çok daha iyi biliyor."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından 3. Etap TOKİ konutlarının anahtar teslimi yapıldı ve ilçedeki okul yapımına katkı sağlayan hayırseverlere plaket verildi.

Daha sonra Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve diğer protokol üyeleri, tamamlanan yatırımların açılışını yaptı, bazı projelerin temelini attı.

Bakan Yılmaz, bir süre de Uğur Işılak'ın şarkılarını dinledi. AA