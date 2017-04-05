İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kağıthane'de düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Manisa'da programlara katıldığını belirterek, gelincik tarlası gibi duran bu ay yıldızlı bayrakların Diyarbakır'ın Kulp, Hani ve Silvan, Şırnak'ın İdil, Siirt'in Eruh, Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde ortaya konulan, ay yıldızlı bayraklarla sahiplenmeyle aynı olduğunu söyledi.

Darbecilerin, uluslararası kuruluşların, uluslararası sermayenin patron yapılmak istendiğini vurgulayan Soylu, yine 16 Nisan'ın patron dayatmasına karşı, "patron millettir" denilecek gün olduğunu söyledi.

"İçişleri Bakanlığı bana haram olsun"

Ülkeye yapılan yatırımlara değinen Soylu, şunları söyledi:

"Ne zaman adım atmaya çalışsak hep çelme yedik, ihanetle karşılaştık. Ne zaman büyümeye çalışsak, ne zaman sevincimizi buraya kadar getirip evet haykıracağız dediğimiz anda hep kursağımıza tıkadılar. On yıllardan beri bunu yaşıyoruz. Diyorlar ki, ne istediniz de yapamadınız? Bu ülkede cumhurbaşkanı seçilemedi, hükümet başkan atayamadı, bu ülkede Cumhurbaşkanımızı siyasi yasaklı hale getirdiler, faizlerle bu milletin kazandıklarını teker teker gasp ettiniz. İstedikleri şu, yazdıkları anayasalarla kendileri idare edecekler, biz iktidar olacağız ama onlar muktedir olacaklar. Gerçi Kılıçdaroğlu gelse daha iyi anlatacak. Ne diyor? 'Bir Başbakan seçilecek başka partiden, bir cumhurbaşkanı seçilecek başka partiden, kavga edecekler.' Allah'ım sen hiçbir şey okumadın mı, bakmadın mı, hiçbir şeyi takip etmez misin, kimseyle konuşmaz mısın, hatta nerede yaşıyorsun?

Kılıçdaroğlu, dediğinizi bazen kulağınız duymuyor. Biz size bu ülkenin insanları olarak PKK'lı teröristlerden daha uzağız öyle mi? CHP'li kardeşlerime de soruyorum, uzağız öyle mi? Biz Murat Karayılan'dan daha uzağız öyle mi? Kol kola gidip bir mücadele ortaya koyuyorsunuz, hem de terörün belini kırmak üzereyken. Bu ülkeyi istila etmeye çalışan Yunan postalından daha uzağız öyle mi? Şurada şapkasında 'evet' yazan insanlar için diyorsunuz ki 'onları İzmir'de Yunanı denize döktüğümüz gibi dökeceğiz' diyorsunuz. Kılıçdaroğlu laf ebeliği yapıyor. İşte şöyleydi de, böyleydi de. Ey Kılıçdaroğlu sana senin dilinle konuşuyorum ben. Bu ülkede o adam senin partinde milletvekilliği yapacaksa, sen düşkünsün Kılıçdaroğlu, düşkünsün. Yazıklar olsun."

"300 yıl boyunca bugünü bekliyoruz"

"Biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz. Biz Ertuğrul Gazi'nin tahtında oturuyoruz. Biz Osmangazi'nin, Orhangazi'nin tahtında oturuyoruz. Biz Fatih'in, biz Yavuz'un, biz Kanuni'nin tahtında oturuyoruz. Biz öyle mezhebi belli olmayan bir millet değiliz." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Biz 300 yıl boyunca bugünü bekliyoruz. 1699'dan itibaren biz bugünü bekliyoruz. Gerileme dönemindeydik biz. 21. asrın başından itibaren Kıymetli Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti ile birlikte Türkiye yükselme dönemine girdi. Allah'a şükürler olsun 3 bin dolardan 11 bin dolara geldi kişi başına milli gelir. Eğer bizi Gezi Olaylarıyla, 17-25 Aralık'la, 6-7 Ekim ve 15 Temmuz'la uğraştırmasalardı bugün 17 bin dolar seviyelerinde güçlü kuvvetli bir Türkiye tablosu oluşacaktı. Biz Karlofça'dan itibaren bu günü bekliyoruz." AA